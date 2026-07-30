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Foto: Robert Matić
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Nelogično je oslabiti momčad i očekivati bolji ishod, a Hajduk je to napravio ove sezone

Piše Tomislav Gabelić,

Teško je razumjeti neke poteze trenera Hajduka koji očito slijedi politiku kluba prema kojoj je važnije rezati troškove nego razmišljati kako dodatno zaraditi pobjedama u Europi...

Hajduk na Cipru nije uspio obraniti dva gola prednosti iz prve utakmice na Poljudu. Momčad Gonzala Garcíje primila je dva gola u 90 minuta uzvrata, potom vrlo brzo i treći u prvom produžetku, a na kraju drugog produžetka, kada je spustila gard i krenula na sve ili ništa, i četvrti. Nakon uvjerljivog poraza na Cipru Hajduk će kvalifikacije za europska natjecanja nastaviti u Konferencijskoj ligi.

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