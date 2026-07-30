Nelogično je oslabiti momčad i očekivati bolji ishod, a Hajduk je to napravio ove sezone

Hajduk na Cipru nije uspio obraniti dva gola prednosti iz prve utakmice na Poljudu. Momčad Gonzala Garcíje primila je dva gola u 90 minuta uzvrata, potom vrlo brzo i treći u prvom produžetku, a na kraju drugog produžetka, kada je spustila gard i krenula na sve ili ništa, i četvrti. Nakon uvjerljivog poraza na Cipru Hajduk će kvalifikacije za europska natjecanja nastaviti u Konferencijskoj ligi.