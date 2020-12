'Ma nema govora o zaleđu! Koga bih dalje? Svi su sjajni...'

<p>Čestitke momčadi na sjajnoj igri i velikoj pobjedi. Odigrali smo od prve do zadnje minute jako dobru utakmicu. Svih 90 minuta smo kontrolirali stanje na terenu, rekao je presretni <strong>Zoran Mamić</strong> nakon još jedne <strong>Dinamove </strong>pobjede (2-0) kojom je osigurao šesnaestinu finala Europske lige!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje igrača Dinama nakon velike pobjede</strong></p><p>Feyenoord je bio potpuno nedorastao protivnik u svim segmentima. Nisu imali nijednu priliku na cijeloj utakmici, a Dominik Livaković je većinu utakmice praktički proveo u svojstvu gledatelja. Obrana je opet bila perfektna, kroz vezni red nije ništa propuštalo, a Bruno Petković je bio briljantan u duelima i skokovima.</p><p>- Jako sam sretan zbog igrača koji su ovaj dobar rezultat zaslužili svojom igrom, htijenjem, zalaganjem, onim elementima koje tražim od njih. Ono što je stožer tražio od igrača to su oni ispunili na terenu. Nije lako igrati ovdje, radi se o odličnoj momčadi. Nisu izgubili doma ne znam koliki broj utakmica. Sretan sam zbog igrača, zbog navijača i zbog svih u klubu koji su bili ovdje i koji su nas gledali na televiziji - kaže Mamić.</p><p>U prvom poluvremenu nismo vidjeli gotovo nijednu šansu, a onda se ponovio Klagenfurt. Nakon munjevite kontre Ademi je servirao Kastratiju kojem je obranio golman, lopta mu se vratila, a potom ga je srušio igrač Feyenoorda i napravio penal. Izveo ga je Bruno Petković koji je u posljednjoj sekundi prvog poluvremena zabio za 1-0!</p><p>Hrvatski prvak je silovito krenuo u drugom dijelu, 'namirisao je krv' i već u 52. minuti riješio utakmicu. Perfektnu akciju započeo je Petković, nastavio Ademi, a završio Lovro Majer za konačnih 2-0. </p><p>Engleski sudac Kavanagh je označio zaleđe, ali ubrzo je pokazao na centar.</p><p>- Teško je reći sa strane, meni se čini kako je Ademi prošao i vratio povratnu loptu i da ne može biti govora o zaleđu. Bio sam iznenađen kada je označeno zaleđe. Trebalo bi vidjeti na televiziji. Meni je nevjerojatno jer je bila Ademijeva povratna lopta. Sad je tako kako je, gol je priznat, mi smo zasluženo pobijedili i moramo biti sretni - kaže Mamić.</p><p>Ždrijeb šesnaestine finala Europske lige bit će 14. prosinca, a prve utakmice će se igrati 18. veljače, dok su uzvrati na rasporedu 25. veljače. Koga dinamovci priželjkuju?</p><p>- Sretni smo jer smo završili na prvom mjestu. To je sjajno, financijski i sportski. Što se tiče protivnika, svi koji su prošli grupnu fazu, i koji će proći, sigurno se radi o dobrim momčadima. Mi ćemo se pokušati pripremiti najbolje što možemo kada saznamo tko će to biti.</p><p>Peto kolo je prošlo, a pod rubrikom 'primljeni golovi' i dalje stoji nula! Da, Dinamo je jedina momčad u svim europskim natjecanjima koja još nije primila gol. A bilo bi sjajno kada bi takva situacija bila i nakon šest kola.</p><p>- Mislim sretni smo zbog rezultata, sretni smo zbog načina kako smo igrali, sretni smo jer pet utakmica u Europskoj ligi nismo primili gola. Možemo biti sretni i ponosni - zaključio je Mamić.</p><p>Dinamo je tako osigurao europsko proljeće i prvo mjesto, a sljedeći četvrtak na Maksimiru gostuje moskovski CSKA.</p>