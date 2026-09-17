Nema hajdukovaca među 'vatrenima', ali jedan će ipak predstavljati svoju zemlju

Nakon što ovog vikenda odrade klupske obveze, igrači koji su dobili pozive u nacionalne vrste pridružit će se svojim reprezentacijama. Među njima će biti i jedan hajdukovac. Iako Slaven Bilić među "vatrene" nije pozvao nijednog igrača "bilih", na reprezentativno okupljanje ipak će otputovati ovosezonsko pojačanje na desnom beku, Mathieu Acapandie.

On je dobio poziv u reprezentaciju Madagaskara, koju očekuju dvije kvalifikacijske utakmice za Afrički kup nacija. Natjecanje će se u ljeto 2027. godine održati u Keniji, Ugandi i Tanzaniji. Madagaskar će 25. rujna gostovati kod Nigerije, a četiri dana kasnije ugostit će Tanzaniju. U skupini L nalazi se i Gvineja Bisau, dok je Tanzanija kao jedan od domaćina već osigurala nastup na završnom turniru.

Acapandie je dosad upisao pet nastupa za reprezentaciju Madagaskara.