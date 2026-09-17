Acapandie je dosad upisao pet nastupa za reprezentaciju Madagaskara
Nema hajdukovaca među 'vatrenima', ali jedan će ipak predstavljati svoju zemlju
Nakon što ovog vikenda odrade klupske obveze, igrači koji su dobili pozive u nacionalne vrste pridružit će se svojim reprezentacijama. Među njima će biti i jedan hajdukovac. Iako Slaven Bilić među "vatrene" nije pozvao nijednog igrača "bilih", na reprezentativno okupljanje ipak će otputovati ovosezonsko pojačanje na desnom beku, Mathieu Acapandie.
On je dobio poziv u reprezentaciju Madagaskara, koju očekuju dvije kvalifikacijske utakmice za Afrički kup nacija. Natjecanje će se u ljeto 2027. godine održati u Keniji, Ugandi i Tanzaniji. Madagaskar će 25. rujna gostovati kod Nigerije, a četiri dana kasnije ugostit će Tanzaniju. U skupini L nalazi se i Gvineja Bisau, dok je Tanzanija kao jedan od domaćina već osigurala nastup na završnom turniru.
Acapandie je dosad upisao pet nastupa za reprezentaciju Madagaskara.
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