Hrvatski izbornik protiv Farskih Otoka i Crne Gore ne može računati na Gvardiola i Kovačića, ali nekolicina reprezentativaca su u boljoj formi nego u lipnju
Nema Kove i Joška, ali Dalić će imati slatke brige: Naši igrači briljiraju diljem Europe!
Hrvatska nogometna reprezentacija ovoga tjedna nastavlja kvalifikacijski ciklus za nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Izabranici Zlatka Dalića prvo će 5. rujna gostovati na Farskim Otocima, a onda tri dana kasnije na Maksimiru dočekati Roberta Prosinečkog i Crnu Goru. Situacija je jasna, "vatreni" su s dvije lipanjske pobjede (Gibraltar 7-0, Češka 5-1) napravili veliki korak prema Mundijalu, a sad te ambicije treba potvrditi s novih šest bodova. I onda bi Hrvatska već jednom nogom bila u SAD-u.
