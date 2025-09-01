Obavijesti

KREĆU RUJANSKE OBVEZE PLUS+

Nema Kove i Joška, ali Dalić će imati slatke brige: Naši igrači briljiraju diljem Europe!

Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatski izbornik protiv Farskih Otoka i Crne Gore ne može računati na Gvardiola i Kovačića, ali nekolicina reprezentativaca su u boljoj formi nego u lipnju

Hrvatska nogometna reprezentacija ovoga tjedna nastavlja kvalifikacijski ciklus za nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Izabranici Zlatka Dalića prvo će 5. rujna gostovati na Farskim Otocima, a onda tri dana kasnije na Maksimiru dočekati Roberta Prosinečkog i Crnu Goru. Situacija je jasna, "vatreni" su s dvije lipanjske pobjede (Gibraltar 7-0, Češka 5-1) napravili veliki korak prema Mundijalu, a sad te ambicije treba potvrditi s novih šest bodova. I onda bi Hrvatska već jednom nogom bila u SAD-u.

