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ZBOG ODNOSA S TRUMPOM

Nema kraja Fifinoj aferi: MOO odbacio tužbu skupine za ljudska prava protiv Infantina

Piše Issa Kralj,
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Nema kraja Fifinoj aferi: MOO odbacio tužbu skupine za ljudska prava protiv Infantina
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Foto: Lee Smith
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Infantino opet pod lupom: MOO odbacio prijavu zbog njegovog dodvoravanja Trumpu, a skandal s poništenim crvenim kartonom i dalje trese Mundijal

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Iako je Svjetsko nogometno prvenstvo gotovo, skandali koji su se događali za vrijeme Mundijala još uvijek u jedna od aktualnih tema. Jedan od najvećih sportskih događaja godine obilježili su brojni skandali, a najviše je prašine podigao crveni karton američkog reprezentativca Folarina Baloguna koji je 'pocrvenio' tijekom utakmice protiv Bosne i Hercegovine te odluka glavnog čovjeka Fife Giannija Infantina da mu ponište karton unatoč pravilima. 

Pod povećalom javnosti našao se i odnos Infantina i američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što mu se Švicarac dodvoravao. 

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Upravo je to bio jedan od razloga zbog kojih se organizacija FairSquare odlučila podići prijavu protiv njega navodeći kako je zbog bezrezervne podrške američkom predsjedniku i njegovim politikama prekršio političku neutralnost. Prijava je poslana Međunarodnom olimpijskom odboru koji je prijavu odbacio uz objašnjenje da ona nije u njihovoj nadležnosti, odnosno u nadležnosti Etičke komisije MOO-a, prenosi Reuters.

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Foto: Hannah McKay

- Etička komisija Međunarodnog olimpijskog odbora temeljito je proučila prijavu FairSquarea. Etička komisija MOO-a istaknula je da se trenutačna pritužba, uključujući i onu koja se odnosi na predsjednika FIFA-e, odnosi isključivo na odluke međunarodnog sportskog saveza koji zadržava autonomiju donošenja odluka o njegovu upravljanju i vođenju (uključujući odnose s vladom) te na primjenu pravila. Oba područja su izvan dosega primjene Etičkog kodeksa MOO-a. FairSquare je informiran o konačnoj odluci - napisao je Međunarodni olimpijski odbor. 

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Reuters je također dodao kako je Infantino član MOO-a od 2020. godine te da je oduvijek bio izložen kritikama zbog odnosa s američkim predsjednikom. 

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