Nema kraja Fifinoj aferi: MOO odbacio tužbu skupine za ljudska prava protiv Infantina

Iako je Svjetsko nogometno prvenstvo gotovo, skandali koji su se događali za vrijeme Mundijala još uvijek u jedna od aktualnih tema. Jedan od najvećih sportskih događaja godine obilježili su brojni skandali, a najviše je prašine podigao crveni karton američkog reprezentativca Folarina Baloguna koji je 'pocrvenio' tijekom utakmice protiv Bosne i Hercegovine te odluka glavnog čovjeka Fife Giannija Infantina da mu ponište karton unatoč pravilima.

Pod povećalom javnosti našao se i odnos Infantina i američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što mu se Švicarac dodvoravao.

Upravo je to bio jedan od razloga zbog kojih se organizacija FairSquare odlučila podići prijavu protiv njega navodeći kako je zbog bezrezervne podrške američkom predsjedniku i njegovim politikama prekršio političku neutralnost. Prijava je poslana Međunarodnom olimpijskom odboru koji je prijavu odbacio uz objašnjenje da ona nije u njihovoj nadležnosti, odnosno u nadležnosti Etičke komisije MOO-a, prenosi Reuters.

Foto: Hannah McKay

- Etička komisija Međunarodnog olimpijskog odbora temeljito je proučila prijavu FairSquarea. Etička komisija MOO-a istaknula je da se trenutačna pritužba, uključujući i onu koja se odnosi na predsjednika FIFA-e, odnosi isključivo na odluke međunarodnog sportskog saveza koji zadržava autonomiju donošenja odluka o njegovu upravljanju i vođenju (uključujući odnose s vladom) te na primjenu pravila. Oba područja su izvan dosega primjene Etičkog kodeksa MOO-a. FairSquare je informiran o konačnoj odluci - napisao je Međunarodni olimpijski odbor.

Reuters je također dodao kako je Infantino član MOO-a od 2020. godine te da je oduvijek bio izložen kritikama zbog odnosa s američkim predsjednikom.