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MEDITERANSKE IGRE

Nema kraja medaljama! Miran Maričić srebrni na Mediteranu

Piše HINA,
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Nema kraja medaljama! Miran Maričić srebrni na Mediteranu
Hrvatski strijelac Miran Maričić osvojio broncu na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Miran Maričić osvojio je srebro na Mediteranskim igrama u Tarantu, a za zlato ga je od domaćeg asa dijelilo tek 0,9 krugova

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Ponajbolji hrvatski strijelac Miran Maričić osvojio je srebrnu medalju u disciplini zračna puška 10 m na Mediteranskim igrama u Tarantu. Za drugo mjesto Bjelovarac je pogodio 249.0 krugova. U napetom finalnom nadmetanju neznatno precizniji od Maričića bio je domaći predstavnik Danilo Dennis Sollazzo (249.9 krugova), a brončanom medaljom okitio se Grk Angelos Stylianos Sarantakis (227.4).  

Brončani hrvatski olimpijac iz Pariza 2024. godine prošao je mediteranske kvalifikacije kao petoplasirani (629.0), dok je drugi hrvatski predstavnik, Darko Tomašević, u istoj disciplini završio izlučno natjecanje na 18. mjestu (620.0) u konkurenciji 23 natjecatelja.
Miran Maričić je donio Hrvatskoj 25 medalju (3+14+8) na Igrama u Tarantu.

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