Nema kraja medaljama! Miran Maričić srebrni na Mediteranu

Ponajbolji hrvatski strijelac Miran Maričić osvojio je srebrnu medalju u disciplini zračna puška 10 m na Mediteranskim igrama u Tarantu. Za drugo mjesto Bjelovarac je pogodio 249.0 krugova. U napetom finalnom nadmetanju neznatno precizniji od Maričića bio je domaći predstavnik Danilo Dennis Sollazzo (249.9 krugova), a brončanom medaljom okitio se Grk Angelos Stylianos Sarantakis (227.4).

Brončani hrvatski olimpijac iz Pariza 2024. godine prošao je mediteranske kvalifikacije kao petoplasirani (629.0), dok je drugi hrvatski predstavnik, Darko Tomašević, u istoj disciplini završio izlučno natjecanje na 18. mjestu (620.0) u konkurenciji 23 natjecatelja.

Miran Maričić je donio Hrvatskoj 25 medalju (3+14+8) na Igrama u Tarantu.