Nema Livaje, Garcia će napasti Vukovar s 'lažnom devetkom'

Nema Livaje, Garcia će napasti Vukovar s 'lažnom devetkom'
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kapetan Hajduka Marko Livaja prema prvim prognozama trebao bi pauzirati najmanje tri tjedna, a njegovu bi ulogu protiv Vukovara trebali preuzeti Ante Rebić i Anthony Kalik

Slavlje nakon pobjede protiv Lokomotive navijačima Hajduka pokvarila je ozljeda njihovog ljubimca Marka Livaje, zbog koje je kapetan Hajduka na poluvremenu utakmice morao napustiti teren. Livaja je ozlijedio mišić zadnje lože i prema prvim, neslužbenim procjenama trebao bi pauzirati tri tjedna. Više o samoj ozljedi i dužini pauze koja čeka kapetana Hajduka znat će se tek nakon što se obavi pregled magnetskom rezonancom, ali izvjesno je da bi Livaja trebao propustiti ogled s Vukovarom koji je na rasporedu sljedeće subote u Vinkovcima. 

