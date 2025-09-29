Nema Livaje, Garcia će napasti Vukovar s 'lažnom devetkom'

Slavlje nakon pobjede protiv Lokomotive navijačima Hajduka pokvarila je ozljeda njihovog ljubimca Marka Livaje, zbog koje je kapetan Hajduka na poluvremenu utakmice morao napustiti teren. Livaja je ozlijedio mišić zadnje lože i prema prvim, neslužbenim procjenama trebao bi pauzirati tri tjedna. Više o samoj ozljedi i dužini pauze koja čeka kapetana Hajduka znat će se tek nakon što se obavi pregled magnetskom rezonancom, ali izvjesno je da bi Livaja trebao propustiti ogled s Vukovarom koji je na rasporedu sljedeće subote u Vinkovcima.

