Nema Livaje i Krovinovića, ali tu je mladi veznjak kojeg sportski direktor Graf sigurno želi vidjeti

Hajduk u 18.45 na Poljudu protiv Osijeka igra još jednu od utakmica za prestiž, kao i za matematičko osiguranje drugog mjesta na prvenstvenoj ljestvici, na kojoj su uoči zadnjih šest kola 16 bodova ispred Varaždina i 18 ispred Rijeke. No to ne znači da će Gonzalo Garcia olako pristupiti današnjoj, i svakoj sljedećoj utakmici do kraja sezone. Već smo najavljivali da su započele kvalifikacije za iduću sezonu te da će igrači morati pokazati da im je mjesto na Poljudu. No većina ih to nastupom u Koprivnici nije pokazala.