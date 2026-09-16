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MILAN U 'ŠKRIPCU'

Nema Modrića, a ima problema! Milan izgubio u Europskoj ligi, Luka pogledao susret s klupe...

Piše Luka Tunjić,
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Nema Modrića, a ima problema! Milan izgubio u Europskoj ligi, Luka pogledao susret s klupe...
Foto: Daniele Mascolo
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Podsjetimo, Amorim je prošlog vikenda izvadio Modrića iz igre u derbiju protiv Lazija već nakon prvog poluvremena, dok je njegova momčad gubila 2-0

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Nogometaši Milana u srijedu su odigrali utakmicu prvog kola Europske lige. "Rossoneri" nisu imali jednostavan zadatak na početku europske sezone jer je u goste na San Siro došao portugalski velikan Benfica, koja se doma vraća s tri boda zahvaljujući pobjedi 2-0.

Lukebakio (16') i Kaminski (53') bili su strijelci za portugalsku momčad, a istaknimo kako hrvatski reprezentativac Luka Modrić (41) uopće nije zaigrao za talijanski klub. 

Serie A - AC Milan v Venezia
Foto: Daniele Mascolo

Trener Milana, Portugalac Ruben Amorim, ostavio je Modrića na klupi i "vatreni" uopće nije ulazio u igru. Podsjetimo, Amorim je prošlog vikenda izvadio Modrića iz igre u derbiju protiv Lazija već nakon prvog poluvremena, dok je njegova momčad gubila 2-0.

Milan je na kraju stigao taj zaostatak i izvukao bod u remiju 2-2, a Amorim je nakon utakmice pričao kako Modrić ne može držati tempo u takvim utakmicama, gdje ima puno trčanja i fizičke igre. 

Portugalac koji je prije bio na klupi Sportinga tako je započeo susret protiv Benfice s veznim redom Bartesaghi, Musah, Jashari i Chukwueze u sustavu 3-4-2-1. Na klupi je bio i Adrien Rabiot, francuski reprezentativac koji je često Modrićev partner u veznom redu Milana, ali je ušao u 73. minuti umjesto Jasharija.

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