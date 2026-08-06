NEMA POPUŠTANJA Infantino se ispričao, Uefa zagrmjela: 'Ništa nije ispunjeno što smo tražili...'

Nastavlja se veliki sukob Fife i Uefe. Nakon što je predsjednik Fife, Gianni Infantino, sazvao krizni sastanak u Maroku na kojem se ispričao svim članicama zbog sulude ideje o prodaji prava na Svjetsko prvenstvo, prašina se ipak nije smirila. Podsjetimo, Uefa je najavila da će bojkotirati sva Fifina natjecanja, a čini se da će tako ostati i nakon isprike.

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Uefa je poslala priopćenje za Sky News u kojem piše da nisu zadovoljeni njeni kriteriji te da se bojkot i dalje nastavlja. Iako je Infantino odustao od prodaje Mundijala, čini se kako mu Uefa ni malo ne vjeruje.

"Uefine članice jasno su komunicirale zašto ne žele sudjelovati u budućim Fifinim natjecanjima. Prvo smo tražili da se povuče prijedlog prodaje velikih natjecanja, ali i garanciju da se takve stvari neće planirati u budućnosti. Fifa to nije ispunila, a naša organizacija je priopćenjem u subotu jasno dala do znanja da je izgubila povjerenje u aktualno vodstvo Fife, a to se nije promijenilo. Jučerašnja izjava da se neki ljudi koje je zaposlio predsjednik Fife (i čije karijere ovise o njegovoj naklonosti) slažu s njim, ne mijenja ništa", stoji u priopćenju za Sky News.

Čini se da je jedini izlaz iz ove situacije da Infantino ode s pozicije predsjednika Fife, ali njemu se to baš i ne sviđa. Rat se nastavlja, Infantino gubi sve više povjerenja, pojavljuju se i kandidati koji bi ga mogli zamijeniti, no na sastanku u Maroku dobio je podršku ljudi oko sebe.