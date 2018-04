'Nema razloga za dramu, nije poraz od Rudeša toliki šok...'

Tifosi s Kvarnera već su godinama odviknuti od epizoda kakvu su iskusili na petak 13. kad je "davljenik Rudeš udavio" njihovu Rijeku. Za dva dana u Puli se igra "Derby della Učka", Bijeli Istri na noge idu sa četiri tone teškim zagrebačkim teretom koji su si sami natovarili, ali - sportskim ćakulama u Rijeci ne dominiraju najave regionalnog derbija.

Prekjučerašnjih 2-4 iz Kranjčevićeve i dalje su bez konkurencije riječka sportska tema br. 1. Sapokojim pogledom i deset dana unatrag, prema Kupu. Ne može se kod Dinama patiti zbog Dinamovih - kontranapada. Da je netko iz kluba reagirao kako treba i isključenom Bradariću rekao da se u Maksimiru makne u ložu, kapetan bi imao pravo nastupa protiv Istre, a možda bi igrao i prekjučer kod Rudeša pa bi priča vjerojatno bila drukčija.

Navijači su, 100 posto razumljivo, šokirani očajnim reakcijama obrane protiv Rudeša. Nervozom i kašnjenjem Župarića u intervencijama, Escovalovim plivanjem na suparničke driblinge, neadekvatnim reakcijama na protivničke ubačaje iz slobodnjaka, ulaskom u utakmicu toliko smušenim da se popilo dva komada u prvih pet minuta...

Saša Peršon za Rijeku je igrao tako da ga je to odvelo do transfera i u Dinamo i u Hajduk. Britva od stopera, tip koji je mogao biti sve, ali mlak i dekoncentriran - nikada. Ali i takav fajter smiruje lavinu kritika koja zatrpava momčad s Rujevice.

- Ma niti ima razloga za dramu, nit' je tih 2-4 baš toliki šok. Prvo: svatko ima pravo na loš dan, drugo: ne možeš u prijelaznom roku promijeniti desetak igrača, uključujući po tri-četiri najbolja pa očekivati da se to može brzo ukomponirati - priča Peršon.

- Normalno da je i Matjaž Kek toga svjestan. Nisam vidio da u petak dečki "nisu htjeli" igrati. Ne potežimo olako teške optužbe, nije to bilo nikakvo šetanje po travnjaku, nego manjak fokusa od prve minute i loš dan. A lopta i protivnik to brzo kazne. Posebno onako motivirana i dobro organizirana momčad kao Rudeš. Onda se upadne u lov na rezultatski minus, a kad je tako nervoza i kiksevi su najčešća posljedica. Pobjeda u Puli je realno ostvariva i može odmah okrenuti raspoloženje nabolje. Pogotovo ako se odigra kako treba. Utrka za drugo mjesto nije gotova, dajmo kredita Keku i igračima, valjda su to zaslužili - rekao je Peršon.