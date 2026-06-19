Nema straha pred Panamu. Hrvatska nikada nije izgubila drugu utakmicu na turnirima!

Nakon teškog poraza od Engleske (4:2) i lošeg otvaranja Svjetskog prvenstva, Hrvatsku u srijedu čeka Panama. Zanimljiv kuriozitet je da 'Vatreni' nikada nisu izgubili drugu utakmicu na Europskom ili Svjetskom prvenstvu. Bez obzira radi li se o Svjetskim ili Europskim prvenstvima, Vatreni u drugim susretima grupne faze redovito izbjegavaju poraz.

Pokretanje videa... VIDEO Navijači gledaju kako Engleska pobjeđuje Hrvatsku 4-2, a Kane dva puta zabija | Video: 24sata/reuters

Sve je započelo na Euru 1996. godine mitskom pobjedom protiv Danske (3:0), a tradicija se nastavila i na povijesnom Mundijalu 1998. minimalnim slavljem protiv Japana (1:0).

Čak i kada su turniri bili rezultatski neuspješni, poput SP-a 2002. ili 2006. godine, druga utakmica ostala je neosvojiva utvrda za protivnike, tada su padali giganti poput Italije (2:1), odnosno upisani čvrsti remiji s Japanom (0:0) i Francuskom (2:2 na Euru 2004.).

Kroz godine, u ovim su utakmicama padale i najveće svjetske velesile. Pamti se velika pobjeda nad Njemačkom (2:1) 2008. godine, kao i rapsodija protiv Argentine (3:0) na ruskom tlu 2018. godine, koja je trasirala put prema svjetskom srebru. Kamerun (4:0) i Kanada (4:1) također su dobili 'po nosu' upravo u drugoj utakmici.

Iako su neka od novijih natjecanja donijela dramatične remije poput onih protiv Češke (2:2 i 1:1), Albanije (2:2) na Euru 2024. te Italije (1:1) 2012. godine, fascinantan niz ostao je netaknut.

Hrvatska i druga utakmica:

EP 1996. Hrvatska - Danska 3:0

SP 1998. Hrvatska - Japan 1:0

SP 2002. Hrvatska - Italija 2:1

EP 2004. Hrvatska - Francuska 2:2

SP 2006. Hrvatska - Japan 0:0

EP 2008. Hrvatska - Njemačka 2:1

EP 2012. Hrvatska - Italija 1:1

SP 2014. Hrvatska - Kamerun 4:0

EP 2016. Hrvatska - Češka 2:2

SP 2018. Hrvatska - Argentina 3:0

EP 2021. Hrvatska - Češka 1:1

SP 2022. Hrvatska - Kanada 4:1

EP 2024. Hrvatska - Albanija 2:2