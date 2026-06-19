Vatreni protiv Paname brane nevjerojatan niz: nikad nisu izgubili drugu utakmicu na Euru ni SP-u
Nema straha pred Panamu. Hrvatska nikada nije izgubila drugu utakmicu na turnirima!
Nakon teškog poraza od Engleske (4:2) i lošeg otvaranja Svjetskog prvenstva, Hrvatsku u srijedu čeka Panama. Zanimljiv kuriozitet je da 'Vatreni' nikada nisu izgubili drugu utakmicu na Europskom ili Svjetskom prvenstvu. Bez obzira radi li se o Svjetskim ili Europskim prvenstvima, Vatreni u drugim susretima grupne faze redovito izbjegavaju poraz.
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Sve je započelo na Euru 1996. godine mitskom pobjedom protiv Danske (3:0), a tradicija se nastavila i na povijesnom Mundijalu 1998. minimalnim slavljem protiv Japana (1:0).
Čak i kada su turniri bili rezultatski neuspješni, poput SP-a 2002. ili 2006. godine, druga utakmica ostala je neosvojiva utvrda za protivnike, tada su padali giganti poput Italije (2:1), odnosno upisani čvrsti remiji s Japanom (0:0) i Francuskom (2:2 na Euru 2004.).
Kroz godine, u ovim su utakmicama padale i najveće svjetske velesile. Pamti se velika pobjeda nad Njemačkom (2:1) 2008. godine, kao i rapsodija protiv Argentine (3:0) na ruskom tlu 2018. godine, koja je trasirala put prema svjetskom srebru. Kamerun (4:0) i Kanada (4:1) također su dobili 'po nosu' upravo u drugoj utakmici.
Iako su neka od novijih natjecanja donijela dramatične remije poput onih protiv Češke (2:2 i 1:1), Albanije (2:2) na Euru 2024. te Italije (1:1) 2012. godine, fascinantan niz ostao je netaknut.
Hrvatska i druga utakmica:
EP 1996. Hrvatska - Danska 3:0
SP 1998. Hrvatska - Japan 1:0
SP 2002. Hrvatska - Italija 2:1
EP 2004. Hrvatska - Francuska 2:2
SP 2006. Hrvatska - Japan 0:0
EP 2008. Hrvatska - Njemačka 2:1
EP 2012. Hrvatska - Italija 1:1
SP 2014. Hrvatska - Kamerun 4:0
EP 2016. Hrvatska - Češka 2:2
SP 2018. Hrvatska - Argentina 3:0
EP 2021. Hrvatska - Češka 1:1
SP 2022. Hrvatska - Kanada 4:1
EP 2024. Hrvatska - Albanija 2:2
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