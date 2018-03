Nema više cjenkanja: Jose za Perišića daje koliko Inter traži

Ne stišava se bura oko Unitedovog ispadanja od Seville pa je za sve pristalice tog kluba sezona praktički gotova. Imaju se još potući za drugo mjesto u Premiershipu te FA kup, a nakon toga trebale bi uslijediti nove 'operacije' Josea Mourinha.

Sad DailyMail piše kako je Jose došao do dobitne formule kako iz Romelua Lukakua izvući ono najbolje. Pogađate, potreban mu je naš reprezentativac Ivan Perišić iz Intera koji bi loptama hranio stasitog Belgijca.

Sapunica na relaciji United - Perišić - Inter nije stala niti nakon propadanja transfera zbog razlike u odšteti, Englezi i dalje prate situaciju i žele Ivana. Spremni su ponuditi i preko 60 milijuna eura! Toliko, naime, United nije htio dati u srpnju prošle godine. Interu su nudili 40, ovi su tražili 20 više i posao je propao. Čini se da sada neće biti cjenkanja...

Mourinho je spreman odreći se talentiranog Anthonyja Martiala jer on nije klasično krilo poput Perišića. Portugalac isključivo traži krilne igrače kako bi Lukaku, napadač šesnaesterca, bio češće u šansama.

Perišić zna kako se to radi, dovoljno je spomenuti njegovu suradnju s Argentincom Icardijem u Interu, također klasičnom 'devetkom' poput Lukakua.

Osim ofenzive, Mourinho mora raditi i na obrambenoj igri. I dok mu svi zamjeraju što ne koristi kreativne veznjake poput Andera Herrere, on 'baca oko' na Juventusovog 'razbijača' Blaisea Matuidija za kojeg je spreman dati i 50 milijuna eura.

Matuidi, koji je prošloga ljeta stigao iz PSG-a u redove prvaka Italije za 20 milijuna eura (plus 10 milijuna bonusa), trebao bi donijeti prijeko potrebnu čvrstinu veznom redu, a uz njega 'The Special One' cilja na brazilskog veznjaka Freda iz Šahtara.

Za njega bi Manchester United izvalio i preko 65 milijuna eura!

Na listi otpisanih, dodaje isti izvor, nalaze se Luke Shaw, Chris Smalling, Juan Mata, Matteo Darmian, Anthony Martial te Daley Blind.

Pospremanje kod 'crvenih vragova' je nužno, zna to Mourinho pa kreće u akciju.