Nema više kiše! Ivanišević je 'krstio' krov na Wimbledonu...

Prije 18 godina Goran Ivanišević odigrao je na terenu broj 1 na Wimbledonu meč za pamćenje. Nakon čak tri dana igre, pet setova i mučne kiše koja je prekidala meč svakih sat vremena, najbolji hrvatski tenisač u povijesti pobijedio je Britanca Tima Henmana 7-5, 6-7, 0-6, 7-6, 6-3 i prošao u svoje četvrto finale Wimbledona.

Bili su to dani ponosa i slave, kada su svi građani Hrvatske strepili i drhtali uz Goranove asove. Nema te osobe koja tih dana nije pratila tenis, svi su znali apsolutno sve jer je Goran igrao tenis života i ušao u finale.

Danas, 18 godina kasnije Goran Ivanišević opet je zaigrao na istom terenu gdje je izborio finale. Bio je to povratak na mjesto prolivenih suza i neizmjerne sreće. Zbog velikih problema s kišom, organizatori su na terenu broj 1 napravili pomični krov kako bi se ubuduće moglo igrati bez problema unatoč oborinama.

Hrvatski tenisač je zaigrao u paru Jamiejom Murrayem protiv Pata Casha i Lleytona Hewitta ekshibicijski meč i tako službeno otvorio novi krov. Sjajni Goran zabavljao je gledatelje svojim potezima kao i tijekom cijele karijere, a onda je i oduševio izjavom.

- Osvojio sam Wimbledon zato što nije bilo krova, a sada su me pozvali da 'krstim' krov. Pa to je sjajno! - rekao je on.

Upravo je kiša bila ta koja je pomogla Goranu da dođe do pobjede. Naime, Henman je vodio 2-1, ali došlo je do prekida meča zbog kiše i zec je idućeg dana pobijedio Britanca nakon čaj tri dana igre, a onda je u ponedjeljak 9. srpnja nadigrao Patricka Raftera (6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7) u finalu i osvojio svoj prvi i jedini Grand Slam turnir. Te godine ga je sve apsolutno pogodilo. Polufinale se po prvi put u povijesti igralo tri dana, a finale po prvi put u povijesti u ponedjeljak. Bilo je to neprocjenjivo razdoblje u Hrvatskoj, a o dočeku u Splitu će se pričati zauvijek.

Na novi krov je potrošeno 70 milijuna funti, a kapacitet je povećan za 1000 sjedalica. Tako će Wimbledon od ove godine imati dva stadiona s krovom, a na glavnom terenu je izgrađen još 2009. godine nakon što su organizatori imali velikih problema s kišom na najvećem teniskom turniru na svijetu.

Wimbledon ove godine počinje 1. srpnja a trajat će sve do 14.