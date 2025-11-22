Obavijesti

Nemilosrdni Toni Fruk potopio je Hajduk. Najbolja je obrana lige imala 'Black Friday rasprodaju'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - HAJDUK 5-0 U atipičnom Jadranskom derbiju Hajduk je deklasiran na Rujevici a bizarno zvuči podatak da su u prvom dijelu gubili 3-0 iako su imali 75 posto posjeda lopte i napravili svega jedan faul!?

Statistika je poput bikinija, otkriva puno toga ali ne i ono bitno. Tako su se uoči jadranskog derbija navijači domaće momčadi hvalili podatkom kako Hajduk u zadnjih pet gostovanja na Rujevici nije nijednom pobijedio, štoviše, nisu zabili niti jedan gol, dok je s druge strane navijačima Hajduka srcu puno bliži i draži podatak kako su njihovi ljubimci dočekali derbi na vrhu prvenstvene ljestvice i s čak 15 bodova više od Rijeke. 

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!
Hrvatski prvak bio je nevjerojatno efikasan i sa pet udaraca u okvir gola zabio pet golova! Livaja nije ulazio u igru za goste koji ostaju vodeća momčad lige, ali sa samo bodom više od Dinama. Fruk je zabio hat-trick
VIDEO Dinamo - Varaždin 3-1: 'Modri' opet raspucani! Hoxha i Zajc briljirali, na bod od vrha
Dinamo je podsjetio na izdanja s početka sezone i probijao Varaždince kroz centaršute i po bokovima. Jedan je zabio Dominguez, a dva Hoxha uz dvije asistencije Zajca, jednu Lisice. Smanjio je Škaričić

