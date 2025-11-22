RIJEKA - HAJDUK 5-0 U atipičnom Jadranskom derbiju Hajduk je deklasiran na Rujevici a bizarno zvuči podatak da su u prvom dijelu gubili 3-0 iako su imali 75 posto posjeda lopte i napravili svega jedan faul!?
KOMENTAR PLUS+
Nemilosrdni Toni Fruk potopio je Hajduk. Najbolja je obrana lige imala 'Black Friday rasprodaju'
Čitanje članka: 4 min
Statistika je poput bikinija, otkriva puno toga ali ne i ono bitno. Tako su se uoči jadranskog derbija navijači domaće momčadi hvalili podatkom kako Hajduk u zadnjih pet gostovanja na Rujevici nije nijednom pobijedio, štoviše, nisu zabili niti jedan gol, dok je s druge strane navijačima Hajduka srcu puno bliži i draži podatak kako su njihovi ljubimci dočekali derbi na vrhu prvenstvene ljestvice i s čak 15 bodova više od Rijeke.
