TEŠKO GOSTOVANJE

Nemoguća misija zagrebaša ili? Prošle sezone srušili su prvaka Europe, sad će to ići 'malo teže'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, grupa B, RK Zagreb - SC Magdeburg | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nijemci su u savršenoj formi i djeluju trenutno nezaustavljivo za konkurenciju, uz šest od šest u Ligi prvaka, u Bundesligi imaju devet pobjeda i remi u deset kola

Rukometaši Zagreba večeras gostuju u Magdeburgu (20:45). Magdeburg je europski prvak, ima dva naslova Lige prvaka u zadnje tri godine, ima svih šest pobjeda ove sezone i to je sve što treba znati o težini zadatka koji očekuje zagrebaše u sedmom kolu Lige prvaka. U dosadašnjih šest nisu osvojili ni bod, konkurenti su daleko ispred i nema velike nade i optimizma da će se nešto promijeniti i nakon dvije utakmice u tjedan dana s Magdeburgom.

Nijemci su u savršenoj formi i djeluju trenutno nezaustavljivo za konkurenciju, uz šest od šest u Ligi prvaka, u Bundesligi imaju devet pobjeda i remi u deset kola. Jedini kiks napravili su u Erlangenu, a jedini poraz u sezoni doživjeli u polufinalu Svjetskoga klupskog prvenstva od Veszprema. Prošle sezone Zagreb ih je u Areni uhvatio u raskoraku, ostavivši ih na 18 golova u debiju Velimira Petkovića, što ne pamte kad im se dogodilo. Matej Mandić imao je 22 obrane, ali taj Mandić danas je upravo u Magdeburgu.

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, grupa B, RK Zagreb - SC Magdeburg | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zagreb se, nakon reprezentativne stanke, nije kompletirao jer na povratak Igora Karačića i dalje se čeka, uz nove probleme sa Sadovskim, odnosno stare s Pavlovićem i Dodićem. Lijepo je znati da ne idu nikamo spuštenih gaća, ali teren europskog prvaka u ovakvoj formi nije za vađenje i popravljanje situacije, nažalost. 

