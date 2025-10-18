Obavijesti

Sport

Komentari 4
TIHI PROTEST

Neobičan potez Boysa: Šute na derbiju, nema ni transparenata

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Neobičan potez Boysa: Šute na derbiju, nema ni transparenata
Foto: 24sata

Bad Blue Boysi ostali su - tihi. I time iznenadili mnoge. Štoviše, Boysi na sjevernu tribinu nisu donijeli ni transparente, a dinamovci su rano stekli komforno vodstvo

U derbiju 10. kola HNL-a Dinamo je na Maksimiru ugostio Osijek. Nogometaši ''modrih' nisu mogli zamisliti bolji početak utakmice, stoperi Scott McKenna i Sergi Dominguez zabili su prvijence za klub u 3. i 14. minuti i time osigurali rano i komotno vodstvo zagrebačke momčadi. 

PRATITE PRIJENOS VIDEO Dinamo - Osijek 2-0: Šou 'modrih' stopera: McKenna i Dominguez zabili prvijence!
VIDEO Dinamo - Osijek 2-0: Šou 'modrih' stopera: McKenna i Dominguez zabili prvijence!

Ipak, tijekom tih uvodnih minuta dinamovci nisu imali uobičajenu podršku s tribina. Točnije, Bad Blue Boysi ostali su - tihi. I time iznenadili mnoge. Štoviše, Boysi na sjevernu tribinu nisu donijeli ni transparente.

Foto: 24sata

Tek se nakon drugog gola sa sjevera prolomio pljesak, a neki su i skandirali: 'Dinamo, Dinamo!'

Utakmica je još u tijeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja

Kakvih godinu dana za Barbaru Matić. U 2024. je godini prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom, uzela zlato na OI u Parizu, a 17. listopada 2025. udala se za srpskog judaša Filipa Đinovića
VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!
ČESTITKE MLADENCIMA

VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!

Hrvatska olimpijska pobjednica Barbara Matić i srpski judaš Filip Đinović vjenčali su se u luci pred hotelom Ambasador u Splitu. Svega malo više od godine dana nakon što su započeli vezu, izrekli su "sudbonosno da". Podsjetimo, Matić je prošle godine prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025