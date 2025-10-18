Bad Blue Boysi ostali su - tihi. I time iznenadili mnoge. Štoviše, Boysi na sjevernu tribinu nisu donijeli ni transparente, a dinamovci su rano stekli komforno vodstvo
TIHI PROTEST
Neobičan potez Boysa: Šute na derbiju, nema ni transparenata
Čitanje članka: < 1 min
U derbiju 10. kola HNL-a Dinamo je na Maksimiru ugostio Osijek. Nogometaši ''modrih' nisu mogli zamisliti bolji početak utakmice, stoperi Scott McKenna i Sergi Dominguez zabili su prvijence za klub u 3. i 14. minuti i time osigurali rano i komotno vodstvo zagrebačke momčadi.
Ipak, tijekom tih uvodnih minuta dinamovci nisu imali uobičajenu podršku s tribina. Točnije, Bad Blue Boysi ostali su - tihi. I time iznenadili mnoge. Štoviše, Boysi na sjevernu tribinu nisu donijeli ni transparente.
Tek se nakon drugog gola sa sjevera prolomio pljesak, a neki su i skandirali: 'Dinamo, Dinamo!'
Utakmica je još u tijeku...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku