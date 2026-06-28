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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
KOMENTAR IZ PHILADELPHIJE PLUS+

Neočekivani junaci odveli su nas u drugi krug! Izborniče, vrijeme je za neka osvježenja u postavi

Piše Iz Philadelphije: Tomislav Gabelić,

Hrvatska je u Philadelphiji slavila protiv Gane 2-1. U svega 45 minuta Hrvatska je "selila" iz Atlante u Toronto, pa u Kansas City, da bi je Vlašić golom vratio u Toronto, gdje će imati fantastičnu podršku

Hrvatska je u Philadelphiji svladala Ganu 2-1 i izborila drugi krug, kao drugoplasirana momčad skupine natjecanje nastavlja 3. srpnja po hrvatskom vremenu u Torontu, gdje će se sastati s drugoplasiranom momčadi skupine K, a tko će to biti saznat ćemo nešto kasnije, nakon što svoje utakmice odigraju Portugal i Kolumbija. Junak susreta bio je Nikola Vlašić kojeg su tek rijetki očekivali u postavi, a kamo li da glavom zabije gol nakon kornera. 

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