KOMENTAR IZ PHILADELPHIJE PLUS+

Neočekivani junaci odveli su nas u drugi krug! Izborniče, vrijeme je za neka osvježenja u postavi

Hrvatska je u Philadelphiji slavila protiv Gane 2-1. U svega 45 minuta Hrvatska je "selila" iz Atlante u Toronto, pa u Kansas City, da bi je Vlašić golom vratio u Toronto, gdje će imati fantastičnu podršku