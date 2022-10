Nepoznato o Karoglanu: Igrača je izvadio jer ga nije slušao, iako nije imao pravo zamjene

Mislava mogu opisati u par riječi kao čovjeka s karakterom, vizijom i stilom, čovjeka kome su obitelj i vjera svetinja i koji je spreman pomoći svakome kome pomoć treba. Dobro se dobrim vraća, pa se tako vraća i njemu, nije vam slučajno da se on izborio za priliku na klupi Hajduka i da pobjeđuje golovima u zadnjim minutama. Neki će reći da je to sreća, a ja vam kažem da je on to svojim poštenim pristupom i radom zaslužio, kaže nam prvi čovjek Croatije iz Zmijavaca direktor Svetimir Mrkonjić, koji je dugi niz godina prijateljevao i surađivao s trenerom Hajduka, još iz vremena kad je Mislav započinjao karijeru nogometaša.