Nepoznato o Kloppu: Presadio kosu, zaljubio se u Bollywood...

Jürgen Klopp konačno je i u Liverpoolu dočekao svojih "pet minuta". Njemački strateg odveo je "redse" do prvog trofeja na klupi engleskog velikana, redsi su u subotu stigli do Lige prvaka pobjedom nad Tottenhamom 2-0.

Bivšem treneru Borussije Dortmund za prvi je trofej na Anfieldu trebalo 1332 dana, ali i 432 milijuna eura. Priznat ćete, nije malo. Bez obzira što engleski nogomet zahtjeva velika ulaganja, bez njih ne možete parirati Man. Cityju, Chelseaju, pa i drugim velikanima.

Miljenik legendarnog Kopa, ali i svih navijača Liverpoola, na Anfieldu i bez osvojenih trofeja radi jako dobar posao. Jürgen Klopp je redse doveo do finala Europske lige (u sezoni 2015/16. izgubili od Seville), do finala Liga kupa (u sezoni 2015/16. izgubili od Man. Cityja), kao i do finala Lige prvaka u sezoni 2017/18. kada je bolji bio Real Madrid. To nije sve, i ovo drugo mjesto u Premier ligi ima povijesni predznak, Liverpool je osvojio "nenormalnih" 97 bodova, a to bi mu za naslov bilo dovoljno u 116 od 119 dosadašnjih prvenstava Engleske.

Jürgen Klopp oduvijek je veliki zaljubljenik u indijske filmove i - Bollywood. Jedan od njegovih životnih uzora je 76-godišnji glumac Amitabh Bachchan koji je imao glavnu rolu u filmu Sholay, indijskom "classicu" iz 1975. godine, čak i službeno proglašenim najboljih Hindu filmom u povijesti. A Klopp je u nekoliko navrata priznao kako je odrastao na filmu Sholay, te kako je fasciniran Gabbarom Singhom, likom iz tog filma.

Foto: Carl Recine/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zanimljivo, ni njegov dolazak na Anfield nije prošao glatko. U svom prvom obraćanju engleskim medijima naletio je na "tanak led", pa odmah "poderao" Cillu Black, legendarnu pjevačicu iz Liverpoola.

- Iskreno, nisam njezin fan. Nekako sam dojma kako joj se glas prečesto grči, a i u televizijskim emisijama mi djeluje neuredno - britak je bio Klopp, dok je izvršni direktor redsa Ian Ayre na to kratko odgovorio:

- Prerano Jürgen, prerano.

Ipak, Klopp je lukav lik, čovjek koji iz svake situacije uspije izvući određenu korist. A to je odlika inteligentnih ljudi. Kako je već opasno, i kod navijača Liverpoola, "zaglibio" izjavom o Cilli Black, Nijemac je nastavio pričati o glazbi. Točnije, Beatlesima. Izvjesni Ian Ayre tako ga je upitao koji mu je najdraži album Beatlesa, pa mu ponudio tri odgovora:

- Revolver? Sgt. Pepper's? The White Album?

Jürgen Klopp je bio miran, jednom od čelnih ljudi Liverpoola samo kazao:

- Moj najdraži album Liverpoola je uvijek onaj sljedeći.

I time nasmijao okupljene, pa vrlo brzo dobio zeleno svjetlo za dolazak na Anfield.

Foto: Reuters/PIXSELL

Jürgen Klopp oduvijek je izravan, on jednostavno ne bježi od činjenica. Pa je tako i sam priznao kako je 2013. godine bio na - transplantaciji kose.

- Da, to je istina. Pa mislim da su rezultati sasvim zadovoljavajući, zar ne? - nasmijao se jednom prilikom Klopp.

U svom sedmogodišnjem mandatu na klupi Borussije Dortmund osvojio je šest trofeja, a vrlo često se s domaćih utakmica kući vraćao - pješke. To je često znalo iznenaditi mnoge, ali Klopp jednostavno voli šetati. Čak je jednom prilikom izjavio kako o igri svojih momčadi najviše razmišlja uz šetnje. Nekad duže, nekad kraće, ovisno o rezultatima. Dapače, sam je napisao i jednu znanstvenu tezu (knjigu) "Walking - Inventory and evaluation of a sport for all" prije nego što je dobio diplomu na sveučilištu Goethe u Frankfurtu.