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SLAVENE, SRETAN 58. ROĐENDAN! PLUS+

Nepoznato o našem izborniku: Nosi krunicu u džepu, a suigrači mu u Hajduku priredili spačku...

Piše Tomislav Gabelić,
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Nepoznato o našem izborniku: Nosi krunicu u džepu, a suigrači mu u Hajduku priredili spačku...
Foto: Slavko Midžor/Ivo Čagalj/PIXSELL
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Kad su se Iron Maideni pripremali u Splitu za turneju, doveo je nas osmoricu u dvoranu na probu pa su svirali samo nama. Poznaje cijeli bend, Steve Harris bio mu je susjed, ispričao nam je Bilićev prijatelj Dado Pastuović

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Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić danas slavi 58. rođendan. Proslavit će ga u društvu pet-šest najbližih prijatelja, a mi smo se tim povodom prisjetili nekih manje poznatih detalja iz njegove bogate igračke, trenerske i izborničke karijere, kao i privatnog života.

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