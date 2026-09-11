Kad su se Iron Maideni pripremali u Splitu za turneju, doveo je nas osmoricu u dvoranu na probu pa su svirali samo nama. Poznaje cijeli bend, Steve Harris bio mu je susjed, ispričao nam je Bilićev prijatelj Dado Pastuović
SLAVENE, SRETAN 58. ROĐENDAN! PLUS+
Nepoznato o našem izborniku: Nosi krunicu u džepu, a suigrači mu u Hajduku priredili spačku...
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Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić danas slavi 58. rođendan. Proslavit će ga u društvu pet-šest najbližih prijatelja, a mi smo se tim povodom prisjetili nekih manje poznatih detalja iz njegove bogate igračke, trenerske i izborničke karijere, kao i privatnog života.
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