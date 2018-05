Neredi u Poljskoj! Huligani su Hrvatima odgodili slavlje titule

Trener Dean Klafurić i nogometaši Domagoj Antolić i Eduardo da Silva novi su prvaci Poljske! Na službeno proglašenje morat će pričekati neko kraće vrijeme, no to bi trebala biti samo formalnost.

Naime, njihova je Legia u posljednjem kolu trebala samo bod na gostovanju kod potonulog Lecha u Poznanju, imala 2-0 vodstvo 10-ak minuta prije kraja, a onda su domaći navijači napravili prekid. U teren je uletjela hrpa interventne policije ne bi li spriječila žešće nerede, a možda i neke tragičnije scene.

Match interrupted: Lech Poznan fans can’t watch Legia Warszawa win the title at their ground so they’re throwing smoke bombs on the pitch.. #LPOLEG 🔥😅 pic.twitter.com/QGXlNth0Nc