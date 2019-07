Nervozni Federer: Đoković ili ja? Pitajte navijače i znat ćete!

Roger Federer ima 20 osvojenih Grand Slam turnira. Iznad Rafe Nadala (18), iznad Novaka Đokovića (16). Ali usporedbe ne prestaju, paralele se stalno povlače jer u ljudskoj je prirodi komparirati najbolje pa probrati - onog najboljeg.

A Federeru ta priča već polako ide na živce pa je na zadnje takvo pitanje odgovorio vidno iziritiran:

- Tko je bolji, ja ili Đoković? A ne znam više... Prošetajte ulicama i pitajte ljude, pitajte one koji vole tenis! - odbrusio je veliki Švicarac u mikrofon pa onda smirenije nastavio:

- Gledajte, svi znamo koliko je Novak jak i koliko to godina već traje. Naravno, svaka pobjeda, svaki veliki trijumf, svaka serija... Sve to dodaje težinu na njegovu stranu vage i u to nema nikakve sumnje.

No kako se naslovi nižu, misli Federer, motivacija se mijenja.

- Znate, to je nekada bila velika stvar. Ono, kada ste blizu vodećega. Kada ste recimo na dva Grand Slama zaostatka, ili se eventualno izjednačite pa i povedete u toj utrci. To je bilo baš veliko.

Foto: Laurence Griffiths/Press Association/PIXSELL

Danas je možda najvećem tenisaču u povijesti 'pogonsko gorivo' užitak igre, a ne dizanje trofeja.

- Sad je drukčije i normalno je da je tako. Utrka se odvija na malo drukčiji način. Ja crpim motivaciju na drugim mjestima. Ne iz toga da ostanem prvi jer taj sam rekord već postavio. A ako i netko drugi to uspije, dobro za njega ili njih. Uostalom, ne možete sve rekorde sačuvati. Nisam ni postao tenisač zbog toga. Zaista nisam. Želio sam da osvojiti Wimbledon, imati tu dobre rezultate, igrati pred onom veličanstvenom publikom na centralnom terenu, protiv igrača kao što je Đoković... Zato i danas igram tenis. Da, stvari su sada malo drugačije, ali ja sam stvarno zadovoljan razinom na kojoj sam rekao je veliki, grandiozni Roger Federer koji osjeća da bi Đoković zaista mogao srušiti barem dio njegovih rekorda.