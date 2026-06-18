'Neshvatljivo je to što nam se dogodilo! Već tjednima pričamo na što smo morali pripaziti...'

Nismo uspjeli s pozitivnim rezultatom ući u Svjetsko nogometno prvenstvo, šteta. No, Engleska je apsolutno zasluženo pobijedila. Vrlo dobro smo ušli u susret i dobro parirali okomitim Englezima. Onda nas je presjekao taj jedanaesterac i prvi gol Engleza. Kasnije smo se mučili, ali iz dva blijeska zabili smo dva pogotka i s pozitivnim rezultatom otišli na odmor.