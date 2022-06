'Neshvatljivo, ovakav pad više si ne smijemo nikako dopustiti'

Tri vrlo dobre četvrtine pa zadnja za ne podsjećati se. Hrvatska je protiv Njemačke s 13-9 stigla do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu i protiv Japana u subotu odlučivat će o prvom mjestu. Pobijedimo li Japan više nego Grčka, izborit ćemo prvo mjesto i četvrtfinale.

- Zaslužena pobjeda. Dominirali smo od početka do kraja. Došlo do maloga opuštanja nakon rezultata 8-1 što je logično, ali to si više ne smijemo dopustiti, ukoliko pucamo na najviše. Znamo što smo griješili i moramo to ispraviti. Sada već gledamo prema utakmici s Japanom, pripremit ćemo se maksimalno i nadamo se pobjedi te prvom mjestu u skupini - komentirao je nakon utakmice Jerko Marinić-Kragić.

Istaknutiji danas bio je kapetan Ivan Krapić s tri gola. Toliko je zabio i Bašić, koji je izabran i za igrača utakmice.

- Danas sam to bio ja, sljedeći puta bit će netko drugi. Mi smo zaista ekipa i već sljedeću utakmicu će se istaknuti neki drugi pojedinac. To je ekipna igra i zajedništvo koje gajimo. Ipak, ova utakmica pokazala je neshvatljivi pad u trećoj četvrtini. Sve momčadi došle su igrati najbolji mogući vaterpolo i nametati se, pogotovo protiv jačih protivnika. Nijemci su evo i danas pokazali da ovdje nisu slučajno. I s Japanom su se vratili u igru, a i danas su se skoro vratili. No u posljednjoj četvrtini smo ipak ponovo podigli igru - kazao je Bašić.

Hrvatska protiv Japana igra u subotu od 18 sati.

