Nesretni 'Đuro', igrač utakmice Gavranović, bombarder Caktaš

DINAMO:

Livaković 7.5 - E, sad. Je li mogao braniti onaj slobodnjak Livakovića? Neki tvrde da je mogao, drugi da nije. Ajmo ovako. Da je na golu Buffon, možda bi i obranio. Caktaš je zaista dobro izveo, lopta je išla uz samu stativu i ne bismo taj gol stavljali Liviju na teret. U drugom poluvremenu izvanredan, skinuo je čisti zicer Futacsu s tri, četiri metra početkom nastavka i još puno teških udaraca.

Stojanović 6 - opet među najlošijima u Dinamu. Krivo izvodio aute, pa krivo dodavao. U nekoliko situacija umjesto da napadne, povlačio se i puštao Gyurcsu da uđe u šesnaesterac. Dinamo tu mora naći bolje rješenje. Ocjena 6 samo zato jer je Dinamo pobijedio u derbiju.

Rrahmani 6 - Visio je gotovo kod svakog skoka, nekoliko puta u prvom poluvremenu potpuno krivo dodao nekoliko laganih lopti. Hajdukovi napadači dosta su ga namučili, pogotovo početkom drugog dijela kad su 'bijeli' opasno stisnuli.

Benković 6.5 - Praktički asistirao kod prvog gola, glavom prenio loptu na drugu stativu, a u obrani kao i Rrahmani često kasnio.

Sosa 7 - I dok Dinamo na desnoj strani muči muku, na lijevoj nema tih problema. U 50. minuti spasio čisti gol ispred Saida. Borna Sosa je i ovu utakmicu odradio odlično i pokazao da bi mogao biti i među putnicima za SP u Rusiji. U derbiju bio uvjerljivo najbolji Dinamov obrambeni igrač.

Ademi 6.5 - On se nikada ne štedi, tako je bilo i ovaj put. Napravio prekršaj za žuti karton zbog kojeg ga neće biti u derbiju protiv Rijeke. Upravo iz tog prekršaja Hajduk je zabio gol za izjednačenje.

Doumbia 6.5 - Kod prvog gola Dinama zakucao loptu pod prečku, čini se da se odbila iza linije, ali više nije ni važno jer u mrežu zakucao Gavranović.

Soudani 6.5 - Tehnički sjajan, to nije upitno, no da je bio malo koncentriraniji u 21. minuti mogao je riješiti derbi. Na asistenciju Ćorića s desetak metara sam, neometan, pucao preko gola.

Ćorić 7 (igrao do 72. minute) - Dva njegova kornera, dva gola Dinama. Prvi u prvom poluvremenu, nakon kojega je Benković pogodio prečku, a Gavranović zabio, a potom i u drugom dijelu izravan iz kornera asistirao Gavranoviću.Sjajno asistirao Soudaniju kod 1-0 za Dinamo, no Alžirac je pucao preko gola. U 56. minuti imao zicera, izašao sam ispred Letice, no pucao ravno u njega.

Hajrović 6.5 - (igrao do 61. minute) - Najopasniji je bio iz slobodnih udaraca. Prvo u sedmoj minuti s desne strane umalo iznenadio Leticu, a onda i s nekih 25 metara gađao kroz živi zid i opet skoro zabio. Još da nauči izvoditi kornere. Izveo je pet kornera i svih pet jako loše.

Gavranović 8 - (igrao do 90. minute) - Junak derbija. No krenimo redom. Prvo je u sedmoj minuti promašio zicer svih zicera. Da je dodao Hajroviću mogao je Dinamo povesti iz prve prave akcije, no odlučio je pucati i napravio je to loše, traljavo. No zabio je dva gola, a to je ono što se očekuje od napadača. S ova dva gola opravdao je dolazak i donio Dinamu naslov prvaka.

Gojak 6 - (od 61. minute) - trudio se, nekoliko lopti krivo dodao, ali nije napravio ništa što bi ostalo upamćeno. Zapravo, imao je jedan udarac, no Letica mu je obranio.

Fiolić 6 - (od 72. minute) - kao i Amer Gojak, nije se posebno istaknuo, ali nije ništa ni zeznuo.

Lecjaks - ( od 90. minute) - Bez ocjene. Za Dinamo dobro što je ušao tek u sučevoj nadoknadi

HAJDUK:

Letica 6.5 - Nekoliko sjajnih obrana, prije svih dva šuta Hajrovića, prvi u otvaranju utakmice, drugi kroz živi zid u 37. minuti, skinuti zicer Ćoriću u drugom dijelu.... Ali i dva primljena gola iz peterca. Nije kriv, ali od golmana Hajduka se očekuje da u ovakvim utakmicama obrani nešto iz domene nemogućeg.

Juranović 6 - Prolazna ocjena za želju i trud, za trku i htijenje, koji kod njega nikad nisu bili upitni. Ali manjak tehnike i danas je rezultirao brojnim neforsiranim pogreškama, koje su otvarale kontra napade Dinama... Profitirao je time što je Fomitschowu bilo zabranjeno proći centar zbog Soudanija, pa je na njegovoj strani bilo i prostora i prilika za prodore i centaršuteve.

Nižić 6 - Bolji dio stoperskog para Hajduka, šteta što nije uspio matirati Livakovića glavom nakon kornera. No kad u derbiju primiš dva gola iz peterca nakon kornera, uvijek se zapitaš gdje su bili stoperi i golman. Nižić je bio prvi iza Saida, koji je propustio loptu kod drugoga gola. Ostao je iznenađen i ukopan...

Lopez 6 - Žuti karton nakon samo 12 minuta igre, i to zbog trećeg akumuliranog prekršaja kako je pokazao sudac Zebec, limitirao je njegovu agresivnost. Iako je bilo pitanje hoće li izdržati do kraja utakmice, u dva je navrata spriječio sigurne golove, stigao je Soudanija i Gojaka u vrlo izglednim prilikama i otklonio opasnost. No i na njegovu dušu idu golovi Gavranovića iz peterca, pogotovo prvi kada ga je nadskočio Benković i proslijedio loptu na drugu stativu.

Fomitschow 6 - Soudani nije zabio, to bi trebalo biti dovoljno za prolaznu ocjenu. Od njega se više nije ni očekivalo, jer bi svaki odlazak u napad ostavio iza njegovih leđa najopasnijem strijelcu Dinama prazan prostor. Zato se i držao svoje polovine terena.

Od 83. Kožulj (-) Premalo igrao za ocjenu.

Bašić 5 - Korneri i prekidi još kako - tako, ostalo... Premalo je pružio za igrača koji bi trebao nositi igru Hajduka. Danas je bio neprimjetan, a i onu jednu priliku desnom je nogom poslao nebu pod oblake. Zvižduci s tribina nakon što ga je zamijenio Barry najbolji su mu dokaz kako je danas odigrao.

od 65. Barry (-) - Premalo igrao za ocjenu, ušao je u igru kad je Dinamo već vodio 2-1.

Radošević 5.5 - Teško se nosio s veznjacima Dinama, pogotovo ga je mučio Izet Hajrović. Obavio je opet puno posla u sredini terena, no prelako su igrači Dinama kroz sredinu kretali u kontra napade, a i posjed lopte je bio na njihovoj strani.

Caktaš 6.5 - Danas najbolji od bijelih i to ne samo radi postignutoga gola. Dočekao je Mijo svoj prvi gol u derbiju na Poljudu, ali ne i svoju prvu pobjedu, na nju će još morati pričekati. Bio je ovo šesti gol od kad se vratio u Hajduk, jedan od najljepših koje je postigao. Stizao je i obranu, i u napad, oduzimao lopte, asistirao... Željku Kopiću se isplatilo čekati ga dok se uklopi u momčad i uhvati pravu formu. Mijo će do kraja sezone biti jedan od njegovih najjačih aduta.

Said 5.5 - U 30 minuti išao je sam prema Livakoviću, gađao je suprotni kut, imao je krasan centaršut na glavu usamljenog Futacsa... Bio je žrtva koncepcije, uvrštenja Futacsa u početnu postavu. Na krilu nije ni izbliza tako dobar kao u sredini napada... Na njegovu dušu ide drugi gol Dinama. Prizemnu loptu iz kornera nije uspio počistiti, provukla mu se pored noge, iznenadila njegove suigrače i došla do usamljenoga Gavranovića koji je pospremio u gol.

Futacs 5 - Uvrštenje nedovoljno oporavljenog i nespremnog Futacsa Kopić je iznenadio sve, no taj mu potez nije donio baš ništa. Futacs se trudio, ali u duelima s Rahmanijem i Benkovićem nije uspio napraviti ništa vrijedno spomena. Uprskao je i dvije najbolje prigode Hajduka, obje glavom s tri metra, nije uspio svladati Livakovića. Ostaje misterija zašto ga je Kopić poslao na teren od prve minute.

Od 61. Tičinović (5) - Slabo, Hajduk nije dobio ništa njegovim ulaskom u igru.

Gyurcsó 6 - Greda glavom pred kraj susreta, majstorski šut koji je u korner uz pomoć vratnice skrenuo odlični Livaković, bilo je najbolje od njega danas. Jednu je lijepu priliku, koju mu je servirao Said, upropastio jer je igrao rukom, jednu je zapucao nebu pod oblake, par puta krenuo je sam driblingom prema golu, ali bez uspjeha. Ostaje dvojba je li ga Soudani sapleo u 21. minuti, i je li to bio kazneni udarac za Hajduk.