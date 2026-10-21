Nestanak struje omeo Garcijinu presicu u Švicarskoj: Jedna mi je stvar oko igrača stalno na umu

Momčad Hajduka u srijedu je stigla u Thun, gdje će u četvrtak (21 sat) odmjeriti snage sa švicarskim prvakom u drugom kolu Konferencijske lige. Podsjetimo, hrvatski predstavnik prošlog je tjedna na sjajan način započeo svoj europski put, velikom pobjedom (2-1) nad nizozemskim velikanom Ajaxom na Poljudu.

Hajduk ima dobru priliku za nova tri boda, stiže u goste švicarskom prvaku, koji, unatoč dužnom poštovanju, nije u najboljoj formi. Trenutačno je Thun tek deveti od 12. klubova u švicarskom prvenstvu, sa šest poraza u 10 utakmica. U prvom kolu KL-a izgubio je 1-0 od Twentea.

- Naša momčad je kompletna, Luka Hodak je imao problem s koljenom nije putovao s nama. Već su dugo izvan stroja Ivušić i Brajković, novih ozljeda, izuzev Hodaka, nema u momčadi - za početak je izjavio Hajdukov trener Gonzalo Garcia.

Od Thuna očekuje veliki izazov.

- Thun igra visoki pritisak. Ako igramo kako znamo, bit će nam dobro, inače će nam biti teško. Očekujem agresivan Thun, oni vole pritiskati protivnika, riječ je o momčadi koja gaji svoj nogometni identitet i to mi se sviđa. Ali, siguran sam da ako napravimo dobar posao, da nas čeka dobar rezultat.

Split: Gonzalo Garcia najavio utakmicu protiv Dinama | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Švicarski prvak svoje utakmice igra na terenu s umjetnom travom. Mnogim klubovima to zna predstavljati problem, ali Hajdukov trener ih ne očekuje.

- Ne očekujem problem s podlogom. Već smo igrali na takvom terenu protiv Žalgirisa, trenirali smo na umjetnoj travi na Poljudu. Možda nekim momčadima to bude problem, ali nama ne, štoviše.

Priča se kako bi na tribinama moglo biti nekoliko tisuća navijača Hajduka.

- Nisam iznenađen! Uvijek imamo puno navijača na tribinanama, za to sam uvijek jako zahvalan. Nadam se da će uživati u utakmici i našem nogometu, želimo ih učiniti ponosnima.

Split: Trening nogometaša Hajduka uoči utakmice s Ajaxom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tijekom presice u dvorani je nestalo struje, Garcia je šaljivo komentirao kako je "sad romantičnija atmosfera", a dodao je kako očekuje drugačiju utakmicu nego protiv Ajaxa.

- Protivnik će biti drugačiji. Uvijek idemo po rezultat, imamo naš stil igre, naravno, morate se prilagoditi malo i protivniku, ali naš je cilj uvijek pobjeda. Idemo sa svime što imamo. Igramo protiv švicarskog prvaka, teško je osvojiti to prvenstvo. Imaju puno konkurentnih klubova, ne samo jedan ili dva. Ovo nije jedinstvena prilika za tri boda, nasuprot, ja očekujem izuzetno tešku utakmicu. Ali, tako je uvijek u europskim utakmicama, posebno u gostima. Pobjeda protiv Ajaxa dala nam je velika tri boda i malo prestiža, ali idemo dalje. Moramo ići po nove bodove, ako osvojimo nešto protiv Thuna, imat ćemo dobre šanse za prolaz u nokaut fazu.

Ističe kako se njegova momčad ne smije opustiti nakon dobrog razdoblja.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Igrači znaju da mogu pobijediti ovakve utakmice i da se možemo nadmetati sa svakim protivnikom. Bitno je da znaju prepreke koje nas čekaju na putu i kvalitetu protivnika, a to znaju. Ponekad sam zabrinut da si igrači ne dozvole manje truda i želje, to mi je stalno na umu. Ali, imamo skromnu grupu igrača koja ima ogroman apetit. Želimo više. I zreli su igrači, svi žele napredovati i ostvariti novu pobjedu.

Tener Thuna rekao je da je Hajduk u nekim stvarima bolji od Dinama...

- Da, to je bilo lijepo čuti. Jako dobro poznajemo Dinamo, znamo da ima nevjerojatne igrače i da je odličan klub. Tako da je ovo kompliment za naše igrače i pokazatelj da se krećemo u pravom smjeru.