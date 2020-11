Nestvarna dominacija Rusa! Svladao Thiema i osvojio titulu

Rus je na putu do naslova pobijedio vodećeg tenisača svijeta Srbina Novaka Đokovića, u polufinalu svjetski broj 2 Španjolca Rafaela Nadala, a u finalu i trećeg sa svjetske ljestvice

<p>Ruski tenisač<strong> Daniil Medvjedev</strong> ostvario je najveći uspjeh u karijeri nakon što je u finalu završnog ATP turnira u Londonu pobijedio Austrijanca <strong>Dominica Thiema</strong> sa 4-6, 7-6 (2), 6-4 nakon dva sata i 43 minute igre.</p><p>Thiem je dobio prvi set, no Medvjedev je potom okrenuo meč osvojivši iduća dva seta za veliku pobjedu.</p><p>Rus je na putu do naslova pobijedio vodećeg tenisača svijeta Srbina Novaka Đokovića, u polufinalu svjetski broj 2 Španjolca Rafaela Nadala, a u finalu i trećeg sa svjetske ljestvice. Time je postao tek četvrti tenisač kojem je to uspjelo na jednom turniru od 1990. godine.</p><p>Prije njega to su ostvarili i David Nalbandian 2007. u Madridu, Novak Đoković iste godine u Montrealu, te Boris Becker 1994. u Stockholmu.</p><p>Za 24-godišnjeg Rusa, trenutačno četvrtog tenisača svijeta, bio je ovo drugi turnirski naslov ove godine nakon što je slavio na Mastersu u Parizu, te deveta titula u karijeri.</p><p>Bio je to njihov peti međusobni susret i druga pobjeda ruskog tenisača. Austrijanac je dobio njihov posljednji međusobni susret u polufinalu US Opena, pa je Medvjedev večerašnjom pobjedom barem malo uzvratio suparniku.</p><p>Finale je bio i oproštaj ovog turnira za londonske O2 Arenu koja ga je ugostila posljednjih 12 godina, a prvo londonsko izdanje 2009. godine također, je osvojio Rus Nikolaj Davidenko. ATP Finals sada seli u Torino.</p>