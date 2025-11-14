Nestvarne brojke! Evo koliko će HNS zaraditi plasmanom na SP

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, već sada ruši rekorde, i to prije nego što je lopta uopće krenula s centra. Osim što će po prvi put u povijesti ugostiti 48 reprezentacija, među kojima je i Hrvatska, turnir donosi i revolucionarni iskorak u financijskom smislu.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) najavila je povijesni nagradni fond koji će, prema različitim izvješćima, doseći ili čak premašiti nevjerojatnih milijardu dolara, odnosno oko 920 milijuna eura. Ovaj astronomski iznos, namijenjen nagradama za saveze i kompenzacijama za klubove, više je nego dvostruko veći od onoga podijeljenog na prvenstvu u Katru 2022., čime se postavlja novi standard u svijetu sporta.

Revolucija u nagradama: Skok s 405 na više od 900 milijuna eura

Financijska dimenzija Svjetskog prvenstva doživljava nevjerojatnu ekspanziju. Dok je ukupan nagradni fond u Katru 2022. iznosio 440 milijuna dolara (oko 405 milijuna eura), a četiri godine ranije u Rusiji 400 milijuna dolara (oko 370 milijuna eura), za turnir 2026. godine Fifa je pripremila ukupan distribucijski fond od čak 1,007 milijardi dolara (oko 930 milijuna eura).

Važno je napomenuti da se ovaj iznos dijeli na dva ključna segmenta. Prvi je Program beneficija za klubove (Club Benefits Programme), za koji je namijenjeno rekordnih 355 milijuna dolara (oko 328 milijuna eura). Ostatak, koji se procjenjuje na iznos između 652 i 900 milijuna dolara (između 600 i 830 milijuna eura), čini sam nagradni fond za reprezentacije sudionice. Ovaj drastičan porast odražava ne samo rastuću komercijalnu snagu turnira, već i stratešku odluku Fife da dio golemih prihoda od televizijskih prava, sponzorstava i prodaje ulaznica reinvestira u nacionalne saveze diljem svijeta. Prošireni format s više utakmica i većim brojem sudionika izravno je utjecao na ovu financijsku injekciju, koja obećava transformacijski učinak na globalni nogomet.

Koliko će savezi zaraditi? Preliminarna raspodjela novca

Iako Fifa konačnu i službenu raspodjelu nagrada objavljuje tek nakon ždrijeba skupina, preliminarne informacije i projekcije daju jasan uvid u to koliko će nacionalni savezi moći zaraditi. Sustav nagrađivanja osmišljen je tako da financijski motivira uspjeh u svakoj fazi natjecanja, ali i da osigura značajna sredstva svim sudionicima.

Fiksni iznosi i bonusi za uspjeh

Prema neslužbenim podacima, struktura nagrada izgledat će otprilike ovako:

naknada za sudjelovanje : Svaka od 48 reprezentacija koja se kvalificira na turnir automatski će osigurati značajan prihod. Procjenjuje se da će samo za sudjelovanje u grupnoj fazi svaki savez dobiti između 9 i 13 milijuna dolara (od 8,3 do 12 milijuna eura). To je ogroman poticaj, posebice za manje nogometne nacije.

: Svaka od 48 reprezentacija koja se kvalificira na turnir automatski će osigurati značajan prihod. Procjenjuje se da će samo za sudjelovanje u grupnoj fazi svaki savez dobiti između 9 i 13 milijuna dolara (od 8,3 do 12 milijuna eura). To je ogroman poticaj, posebice za manje nogometne nacije. bonusi u grupnoj fazi : Po prvi put se spominje i sustav nagrađivanja za rezultate unutar skupine. Svaka pobjeda navodno će donositi dodatna 2 milijuna dolara (oko 1,85 milijuna eura), dok će se remi nagrađivati s milijun dolara (oko 925.000 eura).

: Po prvi put se spominje i sustav nagrađivanja za rezultate unutar skupine. Svaka pobjeda navodno će donositi dodatna 2 milijuna dolara (oko 1,85 milijuna eura), dok će se remi nagrađivati s milijun dolara (oko 925.000 eura). nokaut faza : Prolazak u eliminacijski dio natjecanja donosi progresivno veće iznose. Plasman u osminu finala mogao bi vrijediti dodatni h 7,5 milijuna dolara, četvrtfinale oko 13 milijuna, a polufinale čak 21 milijun dolara.

: Prolazak u eliminacijski dio natjecanja donosi progresivno veće iznose. Plasman u osminu finala mogao bi vrijediti dodatni borba za medalje: Najveći dio kolača rezerviran je za četiri najbolje momčadi. Poraženi polufinalisti, odnosno reprezentacije koje osvoje treće i četvrto mjesto, mogu očekivati iznose između 25 i 35 milijuna dolara (od 23 do 32 milijuna eura).

Nagrada za prvaka svijeta: Iznos koji mijenja sve

Vrhunac financijske piramide je, naravno, nagrada za pobjednika. Dok je Argentina za osvajanje naslova u Kataru zaradila 42 milijuna dolara (oko 39 milijuna eura), a Francuska kao finalist 30 milijuna dolara (oko 28 milijuna eura), prvak svijeta 2026. godine mogao bi osvojiti gotovo dvostruko više. Procjene se kreću u širokom rasponu, od konzervativnijih 70 milijuna dolara (oko 65 milijuna eura) pa sve do vrtoglavih 80, pa čak i 100 milijuna dolara. Finalist bi, s druge strane, mogao inkasirati oko 50 milijuna dolara (oko 46 milijuna eura).

Povijesna kompenzacija klubovima

Jedan od najvažnijih, a često zanemarenih aspekata financijske strukture Svjetskog prvenstva jest kompenzacija klubovima koji puštaju svoje igrače da nastupaju za reprezentacije. Kroz Program beneficija za klubove (CBP), koji Fifa provodi u suradnji s Europskom udrugom klubova (ECA), za turnir 2026. osigurano je rekordnih 355 milijuna dolara (oko 328 milijuna eura). To je značajno povećanje u odnosu na 209 milijuna dolara koliko je podijeljeno nakon prvenstava u Rusiji i Katru.

Ključna novost je da će, po prvi put, Fifa kompenzirati klubove ne samo za igrače koji sudjeluju na završnom turniru, već i za sve one koji su nastupali u kvalifikacijama. Ova promjena drastično proširuje krug klubova koji će dobiti financijsku naknadu, prepoznajući njihovu ključnu ulogu u razvoju igrača tijekom cijelog ciklusa.

Utjecaj na globalni nogomet: Više od samog novca

Ovako značajno povećanje nagradnog fonda imat će dalekosežne posljedice na nogomet diljem svijeta. Za mnoge manje i srednje saveze, novac zarađen na Svjetskom prvenstvu predstavlja ključan izvor prihoda koji može financirati rad saveza godinama. Ta sredstva omogućuju ulaganja u infrastrukturu poput stadiona i trening kampova, razvoj omladinskih pogona, edukaciju trenera te poboljšanje uvjeta za muške i ženske reprezentacije.

Proširenje turnira na 48 momčadi, u kombinaciji s ovim financijskim poticajima, simbolizira Fifinu predanost globalizaciji nogometa i smanjenju jaza između tradicionalnih nogometnih sila i ostatka svijeta. Pružanjem prilike većem broju nacija da sudjeluju i zarade, Fifa potiče konkurentnost i dugoročnu održivost nogometa na svim kontinentima.