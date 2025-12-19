Obavijesti

ČUDESNI LUKA

Nestvarne brojke. Vuškoviću preko noći cijena skočila 122 posto, drugi najskuplji Hrvat!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Nestvarne brojke. Vuškoviću preko noći cijena skočila 122 posto, drugi najskuplji Hrvat!
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Vrijednost Luke Vuškovića prema Transfermarktu se i više nego poduplala i sada je postao drugi najvrjedniji hrvatski igrač. Ovo je bilo i za očekivati s obzirom na to kako igra ove sezone

Luka Vušković (18) iz mjeseca u mjesec pokazuje koliki je talent. U obrani je sjajan, dueli u zraku su mu gotovo besprijekorni, a poznat je kao stoper koji jako voli zabijati golove. Prije nešto manje od dva tjedna zabio je nevjerojatan gol za HSV koji je bacio u trans nogometni svijet i još jednom dočarao kako se zna snaći ispred gola. Luka Vušković je od 19. prosinca drugi najvrjedniji hrvatski igrač prema Transfermarktu.






Vuškoviću se vrijednost skočila za 122 posto te je s 18 milijuna skočila na velikih 40 milijuna, a i dalje je tinejdžer! Ispred njega je samo Joško Gvardiol koji vrijedi 70 milijuna eura i sjajno zvuči da bi tandem Gvardiol - Vušković trebao držati obranu Hrvatske u bliskoj budućnosti. U HSV-u je Vušković procvjetao i Tottenham zadovoljno trlja ruke. Ponude su već počele pristizati, ali Spursi će ga najvjerojatnije zadržati u Londonu, a spominje se da će mu dati bolji ugovor iako i dalje nije odigrao utakmicu za njih.

Ipak, Vuškoviću je san zaigrati s bratom Marijem.

- San mi je igrati uz brata u HSV-u. Dao bih sve za to. Tottenham to zna, ali ja sam njihov igrač i imam ugovor s njima. U nogometu nikad ne znate što će se dogoditi u nadolazećim mjesecima. Odlučit ćemo u pravo vrijeme - rekao je u razgovoru za Hamburger Abendblatt.

GER, Hamburger SV vs. SV Werder Bremen, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 13, Saison 2025/2026, 07.12.2025
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

U ovoj sezoni Vušković je nastupio 14 puta i dva puta dao gol. Igra mirno i staloženo, nema previše oscilacija i jako se dobro razvija. Sljedeći njegov transfer mogao bi biti rekord za obrambenog igrača, ali za sve još ima vremena. Podsjetimo, Vuškovića je Tottenham kupio za 11 milijuna eura od Hajduka, a onda je prošlu sezonu proveo na posudbi u belgijskom Westerlou gdje je također bio sjajan.

Ovim nestvarnim skokom u vrijednosti Vušković je postao uvjerljivo najskuplji igrač HSV-a. Također, sada je 17. najvrijedniji igrač njemačke Bundeslige, a četvrti najvrijedniji stoper. Naravno, to postaje još impresivnije jer je jedini tinejdžer koji je tako visoko! Jako lijepa budućnost čeka hrvatsku reprezentaciju.

