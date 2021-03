Govorilo se 2018. godine da su najbolji tenisač svijeta Novak Đoković i njegova supruga Jelena pred rastavom, ona nije bila uz njega n a Wimbledonu i krenule su glasine o problemima. Dok su pitali Novaka koji je bio razlog njegovih lošijih igara prije spomenutog turnira, istaknuo je da je nešto kroz što prolazi u privatnom životu i bio je to samo dodatak da oni koji šuškaju dobe novi vjetar u leđa.

Ipak, prošle se godine sve smirili jer je najbolji tenisač svijeta jasno dao do znanja novinarima da je s njegovim brakom sve u redu. No, postoje oni koji su svojevremeno željeli iskoristiti situaciju i zadati dodatne probleme Đokoviću. Prepričala je to za Marcu srpska manekenka Natalija Ščekić koja je isprva mislila da je sve šala.

- Bila sam upoznata s čovjekom koji me kontaktirao. Znala sam ga iz Londona i smatrala sam ga ozbiljnim. Znala sam čime se bavi i smatrala da radi dobar posao, a kad me pitao da se nađemo, mislila sam da je poslovne naravi. Kako je razgovor išao dalje, vidjela sam da to nema veze s mojim životom - započela je srpska manekenka.

Ipak, radilo se o 'poslovnoj ponudi', doduše, možda i ne takvoj kakvu je zamišljala.

- Mislila sam da je to skrivena kamera kad mi je rekao da zavedem Novaka i snimim se, ali kao da ništa ne brinem jer on misli o svemu. Nudili su mi 60.000 eura i putovanje gdje god poželim. Nasmijala sam se i očekivala da će reći kako se šali, ali bio je ozbiljan. Osjećala sam se povrijeđeno i osramoćeno. Smislili su pakleni plan - rekla je Natalija.

Đoković je u braku sa suprugom Jelenom sedam godina i imaju dvoje djece - Stefana (6) i Taru (3), a nedavno je demantirao navode da u njegovu životu postoji itko drugi osim Jelene. A u Đokovićevu je obranu stala i Natalija.

- Pokupila sam stvari i otišla. Nadam se da nisu pronašli curu koja to želi napraviti jer to nije fer prema Novaku. On je naš najbolji ambasador, nevjerojatan obiteljski čovjek. I da ga netko ide zavesti za novac ili bar pokuša... - zaključila je srpska manekenka.