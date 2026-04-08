Neuer kao u najboljim danima! Izludio je napadače Reala i stigao do zanimljivog podviga

Bayern Munchen iz Madrida nosi prednost 2-1 nakon prve utakmice četvrtfinala Lige prvaka protiv Reala, a za Bavarce je briljirao Manuel Neuer. Njemački golman ponio je titulu igrača utakmice, a pohvalili su ga i suparnici.

- Tko je bio najbolji igrač Bayerna? Manuel Neuer - rekao je Antonio Rudiger nakon dvoboja.

Zanimljivo, njemački golman je stigao do devet obrana protiv Reala, što je najviše od sezone studenog 2020. kada je protiv RB Salzburga obranio 10 lopti.

Također, u Ligi prvaka je ovih devet obrana Neuera najviše još od travnja 2017. kada je protiv Reala obranio 10 lopti.

Neuer je ove sezone branio u 31 utakmici, a za Bayern ukupno ima 592 nastupa u 15 godina otkad je u klubu.