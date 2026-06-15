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Neuer prekršio propise na SP-u, ali glavni sudac nije reagirao...

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 5 min
Neuer prekršio propise na SP-u, ali glavni sudac nije reagirao...
Foto: Phil Noble/REUTERS

Manuel Neuer prekršio je dva FIFA pravila u pobjedi Njemačke 7-1 nad Curacaom, odrezao je rukave na službenom dresu, što je strogo zabranjeno, a ispod zelene vratarske majice nosio je bijelu potkošulju koja se razlikuje od dominantne boje dresa

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Manuel Neuer (40) nije bio previše zaposlen u uvjerljivoj pobjedi Njemačke protiv Curacaoa (7-1), ali pažljiv navijači primijetili su detalj koji je promakao sucima.

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Četrdesetogodišnjak odlučio se za utakmicu protiv Curacaa odrezati rukave na majici dugih rukava, potez koji Fifa strogo zabranjuje. Prema Fifa Pravilu 4, igrači moraju nositi majice s punim ili kratkim rukavima, a rezanje ili skraćivanje rukava nije dopušteno.

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Uz to, Neuer je ispod zelene vratarske majice nosio bijelu potkošulju, čime je prekršio još jedno pravilo koje zahtijeva da potkošulja bude dominantne boje dresa.

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Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Suci nisu reagirali, a retroaktivne mjere u ovakvim slučajevima su iznimno rijetke – obično je na sucu da zatraži od igrača da napusti teren dok se ne vrati u ispravnoj opremi.

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Neuer se vratio u reprezentaciju nakon što se oprostio od nje na Euru 2024., zapanjujuća forma u Bayernu i teška ozljeda suparnika Marc-Andrée ter Stegena natjerala je izbornika Nagelsmanna da ga pozove natrag.

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