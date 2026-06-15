Neuer prekršio propise na SP-u, ali glavni sudac nije reagirao...

Manuel Neuer (40) nije bio previše zaposlen u uvjerljivoj pobjedi Njemačke protiv Curacaoa (7-1), ali pažljiv navijači primijetili su detalj koji je promakao sucima.

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Četrdesetogodišnjak odlučio se za utakmicu protiv Curacaa odrezati rukave na majici dugih rukava, potez koji Fifa strogo zabranjuje. Prema Fifa Pravilu 4, igrači moraju nositi majice s punim ili kratkim rukavima, a rezanje ili skraćivanje rukava nije dopušteno.

Uz to, Neuer je ispod zelene vratarske majice nosio bijelu potkošulju, čime je prekršio još jedno pravilo koje zahtijeva da potkošulja bude dominantne boje dresa.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Suci nisu reagirali, a retroaktivne mjere u ovakvim slučajevima su iznimno rijetke – obično je na sucu da zatraži od igrača da napusti teren dok se ne vrati u ispravnoj opremi.

Foto: Screenshot/Fifa

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Neuer se vratio u reprezentaciju nakon što se oprostio od nje na Euru 2024., zapanjujuća forma u Bayernu i teška ozljeda suparnika Marc-Andrée ter Stegena natjerala je izbornika Nagelsmanna da ga pozove natrag.