Neuerov agent tvrdi: Ostanak u Bayernu je moguć, ne siguran

Manuela zanima samo uspjeh. Velika je razlika između europskih klubova, a momčad Bayerna nije kompetitivna niti je na nivou na kojem bi Neuer to želio. Ugovor mu vrijedi do 2021. godine, a sada treba odlučiti što želi dalje. Moguće je produljenje ugovora, ali on želi osvojiti sljedeće Europsko prvenstvo i opet Ligu prvaka. pa ostanak u Bayernu nije jedina mogućnost u nastavku karijere, objasnio je agent kapetana Bayerna, Thomas Kroth.

Foto: Steffen Prößdorf/DPA/PIXSELL

Golman Bayerna Manuel Neuer (33) tako bi nakon osam godina mogao napustiti minhenski Bayern. Prema riječima njegovog agenta, brine ga trenutno stanje u aktualnom osvajaču Bundeslige kojemu 'lošije' ide u prijelaznom roku. Prošle je sezone Neuer mrežu čuvao 28 puta, a sigurno da bi ovog čuvara mreže u svojim redovima voljeli vidjeti neki od europskih velikana.

Bayern je ostao bez Robbena, Riberyja i Hummelsa, dok su doveli Hernandeza iz Atletica te Pavarda iz Stuttgarta. Neuerov agent, kao i prema njegovim riječima sam Neuer, bolio bi vidjeti još nekoliko novih lica u svlačionici Bayerna, a pitanje je koja su to imena koja bi zadovoljila njihove apetite. Iako Neuer prošle sezone nije bio na razini na kakvoj ga pamtimo, njegov agent vjeruje kako je još uvijek u samom svjetskom vrhu najboljih golmana.