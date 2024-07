Neugodnjak u studiju HRT-a: Ivković spominjao Mamiće i Bjelicu, zaboravio Cvitanovića

Španjolska je u finalu Europskog prvenstva nakon velike pobjede 2-1 nad Francuskom u polufinalu. Lamine Yamal zabio je krasan gol u rašlje i postao najmlađi strijelac u povijesti svih Eura dok je 'furiju' u finale odveo Dani Olmo golom za pobjedu. Bivši igrač Dinama odigrao je još jednu sjajnu utakmicu na turniru.

Ivković i Cvitanović o Olmu

Zabio je po pogodak Gruziji, Njemačkoj i danas Francuskoj, ukupno tri do sada na prvenstvu. Konačno je došlo i njegovo vrijeme u reprezentaciji Španjolske jer svi smo odavno znali da on to može.

Naravno, Olmove igre zaslužile su hvalospjeve i četverca u studiju HRT-a koji su u emisiji nakon utakmice prokomentirali Olmove igre. Posebno su se te teme dotaknuli Tomislav Ivković i Mario Cvitanović, no nastala je mala neugodna zabuna preko koje su dečki brzo prešli.

- Opet je danas uzeo ekipu u svoje ruke, nametnuo se kao vođa i kao lider - rekao je Cvitanović, a potom se na njega nadovezao Ivković.

- Kada je Olmo u pitanju, svi ga znamo, u pozadini i Cvita. Zašto voli Dinamo, zašto respektira Dinamo i kao klub i sve hrvatske igrače? Za njegov uspjeh je Dinamo strahovito zaslužan. Zdravko Mamić naredio, Zoran Mamić izvršio kao trener, a Bjelica ga doradio.

Potom je reagirao Cvitanović:

- Bio je još i kod mene.

Ivković je uzvratio:

- Da, ali u B momčadi.

Cvitanović se nije dao smesti:

- Ne, u prvoj momčadi.

Ivković je pokušao izvesti razgovor na pravi put:

- Dobro, ali kratko.

Cvitanović:

- Ne, godinu dana. Krucijalnih za njega.