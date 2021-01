Nogomet je moj život. Cijeli sam život pazio na prehranu, zdravo sam živio i to je recept moje dugotrajnosti, rekao je Kazuyoshi Miura.

Legendarni japanski nogometaš, koji je 1999. godine bio član zagrebačkog Dinama, produžio je ugovor s japanskim prvoligašem Yokohamom za još jednu godinu iako će 26. veljače napuniti 54 godine.

Miura je u rujnu prošle godine postavio novi svjetski rekord za najstarijeg profesionalnog nogometaša koji je zaigrao u prvoj ligi za 53 godine, šest mjeseci i 28 dana, a taj će vlastiti rekord po svemu sudeći još pojačati.

- Kad sam zakoračio na teren, osjetio sam duboku želju da ispunim svoju dužnost i ispunim želje svih s kapetanskom trakom koju su mi dali - rekao je tada Miura koji je dobio ovacije 4723 navijača kad su ga zamijenili u 56. minuti.

Novi ugovor "Kralj Kazu", koji nosi broj 11 na dresu, potpisao je u 11 sati i 11 minuta 11. siječnja. Točno godinu nakon prošlog potpisa!

- Moja strast za igranjem nogometa samo se povećava - kazao je Miura prilikom potpisa ugovora.

Kao profesionalni nogometaš debitirao je davne 1986. u brazilskom Santosu, a 1999. se kratko zadržao i u Dinamu, tadašnjoj Croatiji. Odigrao je 12 utakmica u HNL-u.

- Nikad neću zaboraviti taj period. Hrvatska mi je promijenila život. Pa, kod vas sam učio piti kavu s kolegama! To nikad prije nisam radio, smatrao sam to gubljenjem vremena. No dinamovci su me naučili da je druženje sa suigračima i prijateljima nakon utakmica nešto što se mora - rekao nam je jednom prilikom "King Kazu".

- U jednom japanskom časopisu napisao sam pismo Juriću i Prosinečkom. Pismo prijatelja prijatelju. Zahvalio sam im na svemu. Puno su mi pomogli i olakšali život u Zagrebu, a bilo mi je stvarno lijepo - ispričao je Miura.