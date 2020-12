Ibrahimovi\u0107 je ozlijedio lijevi bedreni mi\u0161i\u0107 22. studenoga u prvenstvenoj pobjedi 3-1 protiv Napolija u kojoj je zabio dva gola. Napada\u010d Milana je trenutno najbolji strijelac Serie A s deset golova, a uskoro bi se trebao vratiti na teren, jer su procjene govorile da \u0107e oporavak trajati dva tjedna.

Neuništivi Ibra brzo se oporavio i trenirao - po dubokom snijegu

<p>Vodeći strijelac talijanskog prvenstva 39-godišnji <strong>Zlatan Ibrahimović</strong>, koji se oporavlja od ozljede bedrenog mišića, trenira na snijegu u majici kratkih rukava, objavili su talijanski mediji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se dolazi na trening kad si Zlatan</strong></p><p>Ibrahimović je na svom Twitter profilu objavio kratki video snimak kako u trening kampu Milanello trči po snijegu u majici kratkih rukava i kratkim hlačama, a uz video ide poruka "probaj me zaustaviti".</p><p>Ibrahimović je ozlijedio lijevi bedreni mišić 22. studenoga u prvenstvenoj pobjedi 3-1 protiv Napolija u kojoj je zabio dva gola. Napadač Milana je trenutno najbolji strijelac Serie A s deset golova, a uskoro bi se trebao vratiti na teren, jer su procjene govorile da će oporavak trajati dva tjedna.</p><p>I još jednom je pokazao kolika je stijena. Ima 39 godina i jasno je da je podložniji ozljedama nego prije i da mu treba duže za oporavak. No njegov oporavak traje brže od očekivanog i čini se da bi ga ubrzo mogli gledati na terenu. I potreban je Milanu. Što prije. Jer ih je u potpunosti preporodio.</p><p>No njegovi suigrači i bez njega guraju sjajno u Serie A. Bez Ibre su došli do dvoje pobjede zaredom te i dalje drže prvo mjesto. Što će biti tek kada se vrati Zlatan koji je ove sezone u prvenstvu zabio deset golova!</p>