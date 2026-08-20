Kralj Kazu opet šokira: 59-godišnji Miura zabio dva penala i postao najstariji strijelac u povijesti Carskog kupa!
NEUNIŠTIVI KRALJ KAZU Bivši dinamovac Miura (59) zabio je dva gola i srušio novi rekord
Bivši japanski reprezentativac i igrač Dinama Kazuyoshi Miura postao je najstariji strijelac u povijesti japanskog Carskog kupa kada je 59-godišnjak realizirao dva jedanaesterca u pobjedi Fukushima Uniteda nad amaterskim nogometnim klubom Oyama 7-0.
S 59 godina, pet mjeseci i 24 dana, Miura je nadmašio rekord bivšeg japanskog veznjaka Shinjija Onoa, koji je imao 41 godinu kada je postigao gol u tom natjecanju. Miura, nadimka 'Kralj Kazu', sada je u svojoj 42. sezoni kao profesionalac, što je rekord koji vjerojatno nikad neće biti nadmašen.
🇯🇵🤯 Kazuyoshi Miura is STILL scoring professional goals at the age of 59!— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 19, 2026
The Japanese football legend incredibly scored a BRACE in a professional match today, continuing a career that has now stretched across FIVE different decades.
Miura remains the oldest active… pic.twitter.com/CSx8qxGbzv
- Nikad ne znate kada bi mogao doći vaš red za pucanje penala. Zato ih stalno vježbam. Drago mi je da se isplatilo.
Miura je profesionalnu karijeru započeo u Brazilu 1986. godine, a od tada je igrao u Italiji, Hrvatskoj, Australiji i Portugalu. Napadač je postigao 55 golova u 89 nastupa za Japan i ranije ove godine se pridružio trećeligaškom klubu Fukushima iz Yokohama FC-a.
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