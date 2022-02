Iako je početkom listopada prošle godine napunio 40 godina i ušao u peto desetljeće života, švedski reprezentativac Zlatan Ibrahimović ne prestaje oduševljavati nevjerojatnim fizičkim sposobnostima.

Napadač Milana ove je sezone propustio nekoliko utakmica zbog ozljede, ali uskoro bi treneru Stefanu Pioliju ponovno trebao biti na raspolaganju.

Prema pisanju Gazzette dello Sport, Zlatanova ozljeda Ahilove tetive ozbiljnija je nego što se očekivalo stoga će vjerojatno propustiti susret protiv Lazija u Kupu, ali i prvenstvenu utakmicu protiv Sampdorije.

Švedski terminator na društvenim je mrežama objavio video u kojem izgleda spremnije nego ikad. Zlatan je pokazao impresivan trening trbušnjaka držeći se nogama za boksačku vreću, a uz objavu je napisao 'strpljenje'.

Ibrahimović je 'rossonere' vratio u vrh talijanskog nogometa, a tehnički direktor AC Milana Paolo Maldini vjeruje da će i sljedeće sezone nositi crveno-crni dres. Ovo mu je treća sezona, a ugovor mu istječe ovog ljeta.

- Ibrahimović zna što želi, on nikada ne glumi. Ona zna kakav ugovor s Milanom može dobiti. Ako smatra da više ne može, on će to prvi reći. No, mislim da on želi nastaviti. Ibrahimović nikada neće biti teret za Milano, samo može biti dobitak - izjavio je Maldini.

Iza njega je spektakularna karijera koja je počela u švedskom Malmöu, a kasnije je igrao za Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, PSG, Manchester United, LA Galaxy i Milan u čijem je dresu ukupno odigrao 151 utakmicu i zabio 92 gola uz 35 asistencija.