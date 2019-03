Neustrašivi Kostelić u avanturi života! Skijat će po vulkanima

Ivica Kostelić neustrašivi je ljubitelj sporta, prirode i adrenalina. Iz profesionalnog skijanja je otišao 2016. godine, ali on bez aktivnosti jednostavno ne može. Tako je Ivica već hodao islandskom i grenlandskom hladnoćom, jedrio na moru, penjao se na Velebit zajedno s hrvatskom vojskom, a ovaj put se odlučio upustiti u avanturu života, nešto što nitko prije njega nije napravio.

On i trojica Slovenaca skijat će po islandskim vulkanima Herdubreid i Askja. Avantura je dobila i ime, opasno ime koje vuče na akcijske filmove iz serijala od Jamesu Bondu. Pustolovina, koja će trajati od 22. ožujka do 5. travnja, zove se "Skijanje po vatrenom prstenu".

- Ova ideja mi je pala napamet još 2017. godine. Herdubreid je veliki vulkan i najslavnija planina na Islandu. Nalazi se na visini od 1600 metara, što nam neće biti neki preveliki problem. Askja je 100 metara niži - rekao je Ivica.

Svaki pripadnik ekspedicije će nositi opremu od 70 kilograma, što nije nimalo lako. Naravno, svatko ima i svoju ulogu. Tako je Jan Podgornik zadužen za penjanje, turno skijanje i snimanje, Matej Bradaškja je zadužen za ekstremnije sportove, dok je Miha Deisinger sjajni skijaš, kao i Ivica, i uz to snimatelj.

Vesela ekspedicija će se prvo penjati na planine, što bi moglo potrajati dugo, a onda će se i spuštati. Velike probleme će im stvarati ekstremno niska temperatura koja ide i do -20, No Ivica je na to već naviknuo, on je istinski sportaš koji se ne boji izazova, stoga tu ne bi trebalo biti previše problema.