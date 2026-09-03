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Nevistić ispao s popisa 'modrih' za Europu! Kotarski ga izgurao, moguć je odlazak s Maksimira

Piše Domagoj Vugrinović,
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Nevistić ispao s popisa 'modrih' za Europu! Kotarski ga izgurao, moguć je odlazak s Maksimira
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Nevistić je već jednom bio blizu odlaska u Cracoviju i QPR. Poljaci su željeli otkupiti njegov ugovor, dok su ga Englezi htjeli dovesti na posudbu

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Dinamo je objavio popis igrača za ligašku fazu Europske lige, a najveće iznenađenje je izostanak Ivana Nevistića. Dosadašnji prvi golman "modrih" nije među trojicom prijavljenih vratara, a na europskoj listi našli su se Dominik Kotarski, Danijel Zagorac i Ivan Filipović.

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Nevistić je dosad bio prva opcija na Dinamovu golu, a branio je i u obje utakmice protiv Vikinga u doigravanju za Ligu prvaka nakon što je Filipović zaradio crveni karton. Njegov se status, međutim, bitno promijenio dolaskom Kotarskog iz Kopenhagena. Hrvatski reprezentativac stigao je u završnici prijelaznog roka kao novi prvi golman Dinama i odmah dobio mjesto na europskom popisu. Nevistić je time pao u drugi plan, ali razlog njegova izostanka nije isključivo sportske prirode.

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Postoji mogućnost da Nevistić napusti Maksimir dok su pojedina europska i svjetska tržišta još otvorena. Prijelazni rok još traje, među ostalim, u Njemačkoj, Škotskoj, Belgiji, Mađarskoj, Turskoj, Portugalu, Saudijskoj Arabiji, Poljskoj... U Dinamu zato nisu željeli zauzeti jedno mjesto na europskom popisu igračem koji bi uskoro mogao napustiti klub. Ako Nevistić ipak ostane u Dinamu, njegov će status ovisiti o daljnjim odlukama stručnog stožera, no dolaskom Kotarskog jasno je izgubio poziciju prvog vratara.

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Foto: Kjetil Waber / SPP

Nevistić ima ugovor s Dinamom do ljeta 2028. godine, a mogućnost njegova odlaska pojavila se već početkom ove godine. Nakon zimskog povratka Livakovića bio je vrlo blizu transfera u poljsku Cracoviju, ali posao se na kraju nije realizirao pa je ostao na Maksimiru. Postojala je i mogućnost posudbe u londonski QPR, no ni taj posao nije realiziran. Englesko je tržište u međuvremenu zatvoreno, dok prijelazni rok u Poljskoj traje do 9. rujna.

Nakon Livakovićeva odlaska Nevistić se ponovno vratio među vratnice i preuzeo ulogu prvog golmana. Situacija se još jednom promijenila krajem ljetnog prijelaznog roka, kada je Dinamo doveo Kotarskog, a sada se otvorila mogućnost da Nevistić karijeru nastavi u drugom klubu.

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