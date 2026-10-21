Nevjerojatan detalj oko Fruka: 'Dinamo ga je odbio čak triput'

Rijeka je započela pregovore s Tonijem Frukom o novom ugovoru koji bi hrvatskom reprezentativcu donio bolje financijske uvjete i olakšao odlazak u inozemstvo. O tome se govorilo u podcastu Germanijaka „Žuti karton”.

Novinar Alen Lesički otkrio je da su razgovori počeli, ali i da bi dogovor mogao biti dobar za obje strane.

- Najvažnija vijest je da su počeli pregovori oko novog ugovora. Ne znam detalje, ali ide se u smjeru da će financijski biti bolje za njega i da će struktura tog ugovora biti lakši izlazak u inozemstvo - ističe Lesički.

Ižak Ante Sučić pritom je istaknuo koliko je neobično da Rijeka možda neće značajnije zaraditi na svom najboljem igraču.

Lesički je zatim otkrio zanimljiv detalj iz Frukove karijere, odnosno da ga je Dinamo čak tri puta odbio.

- Slažem se da to nije normalno, ali dogode se takve stvari. Smiješno je meni da je njega triput Dinamo odbio pa eto… - zaključio je Lesički.