Obavijesti

Sport

Komentari 1
RIJEČKA 'DESETKA'

Nevjerojatan detalj oko Fruka: 'Dinamo ga je odbio čak triput'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Nevjerojatan detalj oko Fruka: 'Dinamo ga je odbio čak triput'
Rudeš i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski reprezentativac s Rijekom pregovara oko novog ugovora koji bi mu donio bolje financijske uvjete

Admiral

Rijeka je započela pregovore s Tonijem Frukom o novom ugovoru koji bi hrvatskom reprezentativcu donio bolje financijske uvjete i olakšao odlazak u inozemstvo. O tome se govorilo u podcastu Germanijaka „Žuti karton”.

Novinar Alen Lesički otkrio je da su razgovori počeli, ali i da bi dogovor mogao biti dobar za obje strane.

- Najvažnija vijest je da su počeli pregovori oko novog ugovora. Ne znam detalje, ali ide se u smjeru da će financijski biti bolje za njega i da će struktura tog ugovora biti lakši izlazak u inozemstvo - ističe Lesički. 

Ižak Ante Sučić pritom je istaknuo koliko je neobično da Rijeka možda neće značajnije zaraditi na svom najboljem igraču.
Lesički je zatim otkrio zanimljiv detalj iz Frukove karijere, odnosno da ga je Dinamo čak tri puta odbio.

- Slažem se da to nije normalno, ali dogode se takve stvari. Smiješno je meni da je njega triput Dinamo odbio pa eto… - zaključio je Lesički.

Pokretanje videa...

Karlovac - Rijeka 1-4 (Kup) VIDEO
Karlovac - Rijeka 1-4 (Kup) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Uf, udarila mu na ego! Glumica filmova za odrasle javno osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, udarila mu na ego! Glumica filmova za odrasle javno osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
VIDEO Liga prvaka: PSG dobio Barcu u čudesnoj utakmici! City i Gvardiol razbili Majerov AEK
SPEKTAKLI

VIDEO Liga prvaka: PSG dobio Barcu u čudesnoj utakmici! City i Gvardiol razbili Majerov AEK

PSG je u čudesnoj utakmici srušio Barcelonu! Utakmica prepuna šansi i golova, pravi europski spektakl. Manchester City i Joško Gvardiol su s 5-1 potopili AEK Lovre Majera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026