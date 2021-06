Utrka za Veliku nagradu Azerbajdžana u Bakuu nije mogla pružiti više nego što jest i po završetku je postala momentalni klasik.

U sjajnoj završnici gledali smo odustajanje vodećeg Maxa Verstappena u 46/51 nakon što mu je puknula stražnja lijeva guma, crvenu zastavu i pauzu zbog sudara s ogradom koji je izazvao, a nakon što su se vozači vratili na stazu potom i nevjerojatan kiks Lewisa Hamiltona.

Britanac je nakon ponovljenog starta u posljednjem krugu krenuo u napad na, tada vodećeg, Checu Pereza iako je svojima u boksu sugerirao da je utrka maraton, a ne sprint pa se nije očekivalo da će napraviti nešto luđački. Ipak, nije stigao kočiti pa je umjesto zavoja produžio izvan staze i pao na začelje te ostao bez bodova.

- Tako mi je žao, dečki - rekao je Hamilton na timski radio.

Utrku punu preokreta i izmjena na stazi iskoristio je Checo Perez u Red Bullu, koji je stigao do druge pobjede u karijeri u Formuli 1 nakon prošlogodišnjeg trijumfa u Bahreinu.

Do druge stepenice na postolju začuđujuće je stigao otpisani Sebastian Vettel u Aston Martinu, kojeg su navijači proglasili vozačem dana.

Treći je bio Pierre Gasly u Alpha Tauriju dok je četvrto mjesto zauzeo Ferrarijev Charles Leclerc.

Max Verstappen trebao je stići do još jedne pobjede u karijeri, treće ove sezone, ali puno kontroverzi prolomilo se nakon odustajanja. U boksu su procijenili da će gume izdržati do kraja, no umjesto trijumfa Nizozemac je pri 300 km/h završio u ogradi.

- Je*ene gume - povikao je Verstappen na timski radio nakon nesreće.

Isto se dogodilo i Lanceu Strollu pa su se nakon odustajanja pojavile polemike koliko su, ustvari, krivice snosile momčadi s odlukama, a koliko je problem bio u konstrukciji same gume.

Na stazu je izašao safety car, a utrka je prekinuta u 49. krugu dok se ne sanira šteta koju je izazvao Verstappenov bolid i dok se samo vozilo ne ukloni sa staze.

Kako god, Max Verstappen je i dalje vodeći nakon VN Azerbejdžana sa 105 bodova, Lewis Hamilton je drugi sa 101 dok je sada treći Sergio Perez sa 69. Četvrti je Lando Norris sa 66, peti je Charles Leclerc s 55 bodova.

Iduća utrka vozi se za Veliku nagradu Francuske za dva tjedna.