Nevjerojatan peh golmana BiH i Slaven Belupa: Ozlijedio se na zagrijavanju, iznijeli ga s terena

Prijateljska utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije (0-0) na stadionu Koševo ostala je u sjeni dramatične scene na poluvremenu. Rezervni golman Osman Hadžikić, član Slaven Belupa koji je trebao debitirati za reprezentaciju u drugom dijelu, doživio je ozljedu te je na nosilima napustio teren.

Na pauzi između dva poluvremena pri rezultatu 0-0, dok su se rezervni igrači zagrijavali, dogodio se trenutak koji je šokirao sve prisutne. Osman Hadžikić se tokom jedne intervencije okliznuo i pao, uz bolnu grimasu na licu. Bilo je jasno da se radi o ozbiljnijoj ozljedi. Liječnička ekipa je odmah reagirala, no nesretni golman nije mogao nastaviti. U suzama i uz aplauz podrške s tribina, iznesen je na nosilima i vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu na daljnje pretrage.

Imagine waiting your whole life to make your debut for your national team, only for this to happen literally 3 minutes before you come on.



So sad for Osman Hadžikić ☹️

Ova ozljeda dolazi u najgorem mogućem trenutku, nešto više od deset dana prije početka Svjetskog prvenstva u Americi. Okupljanje reprezentacije tek je počelo, a Sergej Barbare već se suočava s velikim problemima. Sumnja se na povredu zadnje lože, što bi Hadžikića moglo udaljiti s terena na duže vrijeme i sigurno ga izbaciti s popisa putnika za Mundijal. Barbarezova zabrinutost je opravdana, s obzirom na to da probleme s povredama odranije imaju i Haris Tabaković te Ivan Šunjić.

Ovisno o težini povrede, izbornik će morati vrlo brzo reagirati i pozvati zamjenskog golmana. Kao najizgledniji kandidati spominju se Mladen Jurkas iz Borca i Tarik Karić iz Veleža, koji su se nalazili na rezervnom popisu. Sudbina Hadžikićevog nastupa na Svjetskom prvenstvu sad ovisi o rezultatima detaljnih liječničkih pregleda, a cijela nacija s nestrpljenjem iščekuje vijesti, nadajući se najboljem mogućem ishodu.