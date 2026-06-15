Nevjerojatna priča s Mundijala! Stoper senzacije sa SP-a, dobio je poziv preko LinkedIna!?

Nogometni svijet prepun je nevjerojatnih priča, no rijetko koja se može mjeriti s onom Roberta "Pica" Lopesa. Stoper rođen u Dublinu postao je neočekivani junak Zelenortskih Otoka, a put do reprezentacije otvorila mu je poruka na poslovnoj mreži LinkedIn koju je, ne govoreći portugalski, isprva smatrao neželjenom poštom i ignorirao.

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Skoro propuštena prilika života

Sve je počelo 2018. godine, kada je tadašnji izbornik Zelenortskih Otoka, Rui Águas, tražio igrače s dvojnim državljanstvom. Saznao je za Lopesa, braniča Shamrock Roversa čiji je otac rodom s tog atlantskog arhipelaga, i poslao mu poruku putem LinkedIna. No, poruka je bila na portugalskom, jeziku koji Lopes nije govorio, pa ju je, misleći da je spam, ignorirao.

Foto: BRETT DAVIS

Srećom po njega i cijelu naciju, Águas je bio uporan. Devet mjeseci kasnije poslao je novu poruku, ovaj put na engleskom. Tek tada je Lopes shvatio o čemu se radi, preveo originalnu poruku i s oduševljenjem prihvatio poziv da zaigra za zemlju svog oca. Za 'plave morske pse' debitirao je 2019. u prijateljskom susretu protiv Toga.

Od bankarskog šaltera do svjetske pozornice

Njegov put do statusa reprezentativca bio je sve samo ne uobičajen. Rođen i odrastao u Dublinu, Lopes je gradio karijeru u irskoj ligi. Ipak, u jednom trenutku nije bio siguran može li živjeti isključivo od nogometa pa je proveo dvije godine radeći kao savjetnik za stambene kredite u banci. Ubrzo je shvatio da uredski život nije za njega i odlučio se posvetiti nogometu, potpisavši profesionalni ugovor sa Shamrock Roversima. Ta se odluka pokazala ključnom, iako tada nije ni slutio da ga čeka poziv koji će mu promijeniti život i odvesti ga na najveću svjetsku pozornicu.

Foto: BRETT DAVIS

Ponovno otkrivanje vlastitih korijena

Poziv u reprezentaciju promijenio mu je ne samo karijeru, već i život. Omogućio mu je da se ponovno poveže s korijenima svog oca Carlosa, koji je napustio Zelenortske Otoke sa 16 godina i na koncu se skrasio u Dublinu. Svakim okupljanjem, Lopes je sve bolje učio kreolski i sve se više osjećao dijelom nacije koju predstavlja. Njegov otac je, kaže, neizmjerno ponosan.

​- S posljednjih kvalifikacija vratio sam se kući s nevjerojatnim osjećajem. Osjećam se prihvaćeno kao Zelenorćanin, izjavio je Lopes u jednom intervjuu.

Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS

Povijesni bod protiv moćne Španjolske

Lopes je brzo postao nezamjenjiv član obrane. Nastupio je na dva Afrička kupa nacija, a kruna karijere uslijedila je u listopadu 2025., kada su Zelenortski Otoci osigurali povijesni, prvi nastup na Svjetskom prvenstvu. Time je postao tek drugi igrač iz irske lige s plasmanom na Mundijal.

A onda, 15. lipnja 2026., u debiju na najvećoj svjetskoj pozornici, dogodila se prvorazredna senzacija. Maleni Zelenortski Otoci suprotstavili su se moćnoj Španjolskoj i odigrali 0-0. Lopes je bio stup obrane, odigravši svih 90 minuta i istaknuvši se ključnim blokom u završnici, osiguravši svojoj momčadi povijesni bod koji se u malenoj otočnoj državi slavio poput pobjede.