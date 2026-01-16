Nevjerojatna utakmica na Euru! Pao je rekord po broju golova, Slovenija srušila Crnu Goru...

Nevjerojatnu utakmicu odigrale su Slovenija i Crna Gora drugog dana Europskog prvenstva u rukometu. Utakmica nije bila samo triler do posljednje sekunde, već je srušila i dugogodišnji rekord po broju postignutih golova. Slovenija je pobijedila 41-40 te je tako 81 gol novi rekord Europskih prvenstava. Time je srušen prethodni rekord od 77 golova s utakmice Bjelorusija - Island iz 2016. godine.

Cijela utakmica bila je u egalu, s time da su Slovenci uvijek imali "glavu iznad vode" i vodili jedan ili dva razlike. U prvom dijeluse nije dalo naslutiti da ćemo vidjeti jednu od najluđih utakmica ne Euru jer se na odmor otišlo s 19-18 za Slovence, a onda je u nastavku uslijedio potpuni šou.

Crna Gora je povela 22-21 te je ona bila ta koja je imala prednost kroz veći dio drugog poluvremena. Golovi su padali kao na traci te se igralo gol za gol, a Slovenija je opet u vodstvo prešla kod rezultata 36-35 na sedam minuta do kraja. Crna Gora je došla do 37-37, a onda su Slovenci prelomili. Kodrin i Novak zabili su za +2, Branko Vujović je tada vukao Crtnu Goru, ali gol Mačkovšeka uza 41-39 20 sekundi prije kraja ispostavio se ključan. Miloš Vujović je zabio za -1, ali je Slovenija izdržala i odnijela pobjedu u čudesnoj utakmici.

Branko Vujović utakmicu je završio s 11 golova, Miloš je dodao osam te Čavor pet. Kod Slovenaca su Makuc i Novak zabili po devet, a Janc je dao gol manje. Zaista sjajna utakmica drugog dana turnira koja je pokazala svu raskoš i ljepotu rukometa.