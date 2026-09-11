Nevjerojatni Dodig nanizao je osam uzastopnih pobjeda! Na korak je do finala u Genovi

Hrvatski tenisač, 21-godišnji Matej Dodig nastavio je seriju pobjeda na "challenger" turnirima u Italiji ovoga mjeseca, nakon što je prošlog tjedna osvojio naslov u Comu, ovoga je tjedna stigao do polufinala u Genovi.

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Dodig je u četvrtfinalu svladao Talijana Enrica Dalla Vallea sa 6-7 (4), 6-2, 7-6 (5) nakon tri sata i 17 minuta igre. To mu je bila već osma uzastopna pobjeda i trenutačno izgleda nezaustavljivo.

Suparnik u polufinalu bit će mu bolji iz ogleda Peruanca Juana Pabla Varillasa, kojega je svladao u finalu u Comu, te Brazilca Thiaga Seybotha Wilda.