Čudesni Argentinac i dalje oduševljava igrom te fantastičnom formom, a u pobjedi Inter Miamija zabio je dva gola uz jednu asistenciju i oborio rekord
Nevjerojatni Leo Messi oborio je još jedan rekord nakon pobjede Inter Miamija protiv Nashvillea
Lionel Messi (38) i dalje obara rekorde i dokazuje da je jedan od najboljih igrača svih vremena. Argentinac je došao do nevjerojatne brojke i novog rekorda - ostvario je čak 400 asistencija u karijeri!
U pobjedi Inter Miamija nad Nashvilleom 4-0, Messi se dva puta upisao u strijelce nakon što je zabio za 1-0 u desetoj minuti susreta, a onda je bio precizan i u 39. minuti kada je još jednom pospremio loptu u mrežu. Osim dva gola, Argentinac je asistirao za konačnih 4-0. Messi je tako osigurao polufinale Istočne konferencije MLS-a.
Asistencijom za konačnih 4-0, postao je jedini aktivni igrač koji je dosegao tu okruglu brojku, a drugi po broju najviše asistencija je bivši njemački reprezentativac Thomas Müller (36) koji je na 303 asistencije. Treći je Luis Suarez (38) koji je došao do 298 asistencija.
