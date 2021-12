Kada god zagusti, dajte loptu Mislavu Oršiću. Dinamo je tako ove sezone rješavao svoje probleme. Toliko puta ih je spasio, ali i takav igrač može promašiti nemoguće. Na žalost po navijače Dinama, to mu se dogodilo u najvažnijoj utakmici ove godine. U utakmici za polufinale Kupa.

Rijeka je u sjajnom susretu nokautirala Dinamo na Maksimiru i s 3-1 prošla u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Da će ovo biti nova noć za zaborav Krznarove momčadi, Rijeka je dala do znanja nakon pola sata kada je imala 2-0. Prvo je u 27. minuti zabio Jorge Obregon, a samo tri minute kasnije Josip Drmić je novim golom šokirao hrvatskog prvaka.

I od tada je krenula teška opsada gostujućeg gola. Dinamo je žestoko prijetio, ispalio silnu artiljeriju po golu Rijeke, ali lopta nije htjela u gol. Rijeka je izdržala sve do 73. minute kada je Marko Tolić zabio glavom za 2-1. Bilo je jasno da će se do kraja susreta igrati na jedan gol.

'Modri' nisu izlazili s protivničke polovice, konačno su stigle nove šanse, ali i promašaji koje jako dugo nismo vidjeli na hrvatskim travnjacima. U 77. minuti Arijan Ademi radio je probleme u petercu, okrenuo se i ubacio u peterac na Oršića. Njegov udarac glavom obranio je Labrović, ali lopta mu se sretno vratila. Bio je dva metra od gola i potpuno sam, no uspio je pogoditi prečku! Bila je to situacija iz koje je teže promašiti nego zabiti.

Ove sezone zabio je BSK-u gol iz kornera u osmini finala Kupa i spasio Dinamo blamaže. Zabijao je i u Europi, prvenstvu, pa sjetimo se samo i one čudesne partije protiv Tottenhama gdje je utrpao hat-trick za četvrtfinale Europske lige. Toliko puta je bio čovjek odluke, no i takvom igraču dogodi se ovakav promašaj. Imali su šanse i Ivanušec, Petković, Andrić, ali lopta nije htjela u gol.

Nije ni to sve. U završnici je Krznar bacio sve karte u napad pa je čak i Danijel Zagorac došao na posljednji ubačaj. Lopta je došla upravo do njega, spustio ju je glavom, a ona je spletom okolnosti završila kod Ademija na drugoj stativi. Bio je sam pred Nediljkom Labrovićem, ali sjajni golman Rijeke je i to uspio skinuti.

Riječani su jurnuli u kontru, a Murić je zabio na prazan gol i potvrdio prolazak svoje momčadi u polufinale Kupa.

Dinamo je imao čak 19 udaraca, 10 je išlo u okvir, ali opet ga je koštala loša realizacija. Krznaru se već neko vrijeme trese klupa, a nakon ovakvog susreta, teško da će mirno spavati večeras.

'Modri' tako neće imati priliku obraniti Rabuzinovo sunce, a preostaje mu prvenstvo i Europa.