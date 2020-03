Nevjerojatno! Cibona izgubila košem s druge strane terena...

Cibona je u 20. kolu ABA lige izgubila od Primorske 79-78 nevjerojatnim košem sa sirenom!

Iako je Cibona bila bolja momčad kroz većinu susreta te su 'vukovi' pokazali iznimnu želju za pobjedom u utakmici koja bi im mogla odrediti ostanak u ABA ligi, Primorska ih je stigla u zadnjoj četvrtini i naposljetku slavila.

Na svega tri sekunde do kraja Matić Rebec promašio je i drugo slobodno bacanje, Marko Luković uhvatio je obrambeni skok i tek koju stotinku do kraja bacio loptu sa svog kraja terena. Nitko nije ni očekivao...

What an ending! Marko Luković wins the game for @koperprimorska by scoring a FULL-COURT 3-POINTER AT THE BUZZER! #ABALiga pic.twitter.com/azLUYbBjR8